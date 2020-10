Aşk ve sevginin sembolü Aşıklar Köprüsüne Azerbaycan bayrağı asıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinden geçen Devrekani Çayı üzerinde yüzyıllar önce kurulan Aşk ve Sevginin sembolü olarak kabul edilen Aşıklar Köprüsüne Azerbaycan Bayrağı asıldı.

Azdavay'ın Devrekani Çayı üzerinde kurulu olan ve Merkez Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'ni birleştiren tarihi Aşıklar Köprüsüne Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için operasyon başlatan Azerbaycan'a destek amaçlı bayrak asıldı. Aşk ve sevginin sembolü haline gelen Aşıklar Köprüsünün bir tarafına Türk Bayrağı diğer tarafına da Azerbaycan Bayrağı azıldı.

Azdavay Belediyesi tarafından asılan Türk ve Azerbaycan Bayrakları, köprünün üzerinde dalgalanıyor. Azdavay Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İki devlet tek millet, Kardeş Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayız.” denildi.

“Azerbaycan'ın her zaman arkasındayız”

Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarını söyleyen Emine Tarhan, “Bir Türk olarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yaptığı haksızlığa Kastamonu'nun Azdavay ilçesinden kınıyorum. Azerbaycan'ın her zaman arkasındayız, her zaman yanındayız. Orası bizim kardeş ülkemiz.” dedi.

Ermenistan'ın zulmüne karşı olduklarını belirten Fatma Kılıç ise, “Azerbaycan halkına ve hakkına Ermenistan tarafından yapılan zulme karşıyız. İlçemiz Azdavay'dan Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Azdavay'dan bizler, Azerbaycan halkının ve haklarının yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Buradan Azerbaycan halkına selamlarımı iletiyorum.” diye konuştu.