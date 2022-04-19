Ata tohumları satarak geçimini sağlıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Tohumcu Teyze' olarak bilinen Ayşe Eski, topladığı ata tohumlarını satarak geçimini sağlıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde topladığı sebze tohumlarını ve kendi ürettiği organik ürünleri Tosya Kapalı Sebze pazarında satan 72 yaşındaki Ayşe Eski, vatandaşlar tarafından 'Tohumcu Teyze' olarak tanınıyor. Semt pazarında ata tohumları ve yöresel ürünler satarak geçimini sağlayan Eski, vatandaşların sattığı ata tohumlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"Beni pazarda herkes 'Tohumcu Teyze' diye bilir ve tanır''

Sattığı tohumları köylerden topladığını be üretimini yaptığını ifade eden Eski, "Beni bu pazarda tohumcu teyze olarak tanırlar. İlçemizde ve köylerde bulunan ata tohumlarını topluyor ve üretiyorum. Daha sonra bunları özenle saklıyorum. Ata tohumlarını pazara getirerek sebze dikim zamanında müşterilerime veriyorum. Ben de öyle tohumlar var ki her biri ayrı hazine. Öyle süslü poşetlerde satılan tohumlar gerçek tohum değil. Onların süsüne kapılarak almaya kalkmayın'' dedi.

"Ata tohumdan her sene ürün alırsın''

Vatandaşları ata tohumu ekmeye davet eden Eski, "Şimdi tohum ekmenin zamanı geldi. Bahçe işeri ile uğraşan kardeşlerimizden ricam ata tohumu eksinler. Pazara gelsinler 'Tohumcu teyze nerede' diye sordukları zaman herkes beni bilir ve tezgahımı gösterir. Şimdi tohum ekmenin zamanı, ata tohumu ektiğin zaman aldığın ürünün şifası ve tadı farklı olur. Ayrıca ektiğin ürünün bir sonraki sene için tohumunu alır saklarsın. Ben sadece tohum satmıyorum. Sağlıklı ve organik şifa kaynağı olan, evde ürettiğim organik ürünler de satıyorum. Tosya'ya gelin, pazarda beni bularak hem ata tohumunuzu alın hem de organik ev yapımı ürünlerimi görün ve şifa bulun'' diye konuştu.