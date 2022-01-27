Atabeygazi Mehteran Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kastamonu Atabeygazi Mehteran Derneği ilk toplantısını Kastamonu Belediyesi Muzaffer Berber Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geleneklerini yaşatmaları gerektiğini söyledi.

Kastamonu Atabeygazi Mehteran Derneği ilk toplantısını Kastamonu Belediyesi Muzaffer Berber Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Yurt ta katıldı.

Atabeygazi Mehteran Derneği'nin kurulmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Geçmişte mehteran takımımız varmış ama dağılmış. Geleneklerimizi yaşatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu bizim geleneğimiz, olmazsa olmazımız. Bu doğrultuda derneğin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede gerekli faaliyetler gerçekleşir. Derneğimiz dini ve milli günlerimizde karşılıksız olarak hizmet verecektir. Bunun yanı sıra Sepetçioğlu oyunu, folklör, tiyatro, turizm, spor, Türk Sanat ve halk müziği, tasavvuf müziği ve benzeri dallarda da faaliyet göstererek, eğitimler verecektir. Bu kıymetli derneğin onursal üyesi olmaktan da ayrıca bir mutluluk duyduğumu bilmenizi isterim. Herkese hayırlı hizmetler diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Mehteran takımının yeniden kurulmasından ötürü mutlu olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ise, el birliğiyle çalışmaların hızla başlayacağına inandığını söyledi ve Belediye olarak gereken desteği vereceklerini belirtti.

Atabeygazi Mehteran Derneği Kurucu Başkanı Metin Ekici de, "Bismillah" diyerek yola çıktıklarını ve bugün itibariyle üye kayıtlarının yapılmaya başlandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'na desteklerinden ötürü teşekkür eden Ekici, “5 Ocak Çarşamba günü itibariyle kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz derneğimizin bugün ilk toplantısını yapıyoruz. Şehrimize hizmet etmek adına çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm dernekler ile müşterek çalışmalar yapma gayesindeyiz. Türk kültürünün değişmez değerlerini yaşatmak bizlerin boynunun borcu. Bu doğrultuda birçok alanda şehrimize hizmet edeceğiz. Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi müzisyen ve mehteran yetiştireceğiz. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak adına faaliyetlerde bulunacağız. Dini ve milli günlerde karşılıksız hizmet vereceğiz. Dini ve milli kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarmak hedefiyle çıktığımız yolda doğup büyüdüğümüz kadim şehrimize var gücümüzle hizmet edeceğiz. Derneğimiz ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Üye kayıtlarımız bugün itibariyle başladı. Yönetim kurulumuz ile birlikte üyelerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Başkan Yardımcısı Hamdi Öz'ün onursal üye olduğu Atabeygazi Mehteran Derneği Kurucular Kurulu Metin Ekici (başkan), Murat Karakaya (başkan yardımcısı), Oğuzhan Bayır (sekreter), Kamil Akgün (muhasip), Mehmet Yurt (üye), Resul Köprülü (üye), Selçuk Yılmaz (üye), Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu (üye), Mehmet Ertaş (üye), Kamil Conkor (üye), Kamil Gezer'den (üye) oluşuyor.