Atatürk Ortaokulu öğrencilerine Eczacılık mesleği anlatıldı

Daday Atatürk Ortaokulu tarafından her ay düzenlenen Kariyer Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere Eczacılık mesleği anlatıldı. Atatürk Ortaokulu öğrencilerine Eczacılık mesleğini anlatan Eczacı Hatice Melis Eraslan Çoşgun, öğrencilere akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması için eğitim verdi. Öğrencilere ilaç kullanırken en çok yapılan yanlışların neler olduğunu anlatan Çoşgun vatandaşların hekim reçetesi olmadan ilaç temin edilmemesi ve kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yanlış ilaç kullanımı sonucu oluşacak riskleri öğrencilere anlatan Çoşgun, eczacılık mesleği hakkında da öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program sonrası Eczacı Hatice Melis Eraslan Çoşgun, öğrencilere kitap hediye etti.