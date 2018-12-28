İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk Ortaokulu öğrencilerine Eczacılık mesleği anlatıldı

Daday Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere Eczacılık mesleği anlatıldı.


Daday Atatürk Ortaokulu tarafından her ay düzenlenen Kariyer Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere Eczacılık mesleği anlatıldı. Atatürk Ortaokulu öğrencilerine Eczacılık mesleğini anlatan Eczacı Hatice Melis Eraslan Çoşgun, öğrencilere akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması için eğitim verdi. Öğrencilere ilaç kullanırken en çok yapılan yanlışların neler olduğunu anlatan Çoşgun vatandaşların hekim reçetesi olmadan ilaç temin edilmemesi ve kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yanlış ilaç kullanımı sonucu oluşacak riskleri öğrencilere anlatan Çoşgun, eczacılık mesleği hakkında da öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program sonrası Eczacı Hatice Melis Eraslan Çoşgun, öğrencilere kitap hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.