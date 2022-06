Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla sona erdi

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla sona erdi. Törende konuşan Kasapoğlu, İstiklal Yolu'nun istilacıların hayallerinde açılan keskin ve derin yaranın ismi olduğunu söyledi.

İnebolu Türk Ocakları önünde 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 101. yıl dönümü kutlamalarının ardından başlayan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdi. 4 gün boyunca zorlu yollardan geçerek 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu arasındaki İstiklal Yolu'nun yürüyen yürüyüşçüler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Avni Çakır, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile vatandaşlar tarafından Kışla Parkı girişinde karşılandı.

Burada yürüyüşçülere Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri de eşlik etti. Komandoların yürüyüş sırasında yaptıkları gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı.

Kortej eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Merkez Spor Salonunda son buldu. Burada ‘İstikamet İstiklal' isimli Kapanış Programı gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından marşlar söylendi. Salonu dolduran vatandaşların da eşlik ettiği marşlar, hep bir ağızdan ellerde Türk bayrakları sallanarak büyük coşkuyla söylendi.

Tarihin en önemli istikametlerinden birini adımlamak, ecdadın bu topraklardaki izini sürmek amacıyla toplandıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “9 Haziran'da başlayan İstiklâl Yolu etkinliğimiz bugün hamdolsun menziline ulaştı. Kahraman İnebolu'nun kurtuluşunun 101. yılı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fakat teşekkürlerin en büyüğü siz genç arkadaşlarıma İstiklal Yolu'na revan olduğunuz, istiklale sımsıkı sarılıp istikbale yürüdüğünüz ve emanete hakkıyla sahip çıktığınız için, sizinle iftihar ediyoruz” dedi.

"Kastamonu, tarihimizin ve talihimizin değiştiği noktadır"

Coğrafyanın kader olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “İnsanın hayatını, karakterini, geleceğini; yaşadığı topraklar etkiler. Aynı şekilde milletlerin de kaderi; yurt olarak belledikleri diyarla benzerlik taşır. Bunun için bir milletin evlatları taşıyla, toprağıyla, ağacıyla vatanı tanımak ve onların ruhunu idrak etmek zorundadır. Kastamonu da tam olarak büyük Akif'in kastettiği toprak parçasıdır. Coğrafyanın tarihle buluştuğu, istiklalimizin kurtulduğu, istikbalimizin kurulduğu yerdir. Bu şehir; Anadolu'yu inançla mayalayan gönül erlerinden Şaban-ı Veli'nin memleketidir. Bir milletin kederini ve kaderini omuzlayan, İstiklal Harbi kahramanı Şerife Bacıların diyarıdır. Bu şehrin dağlarına, ovalarına kulak verenler; derin derin inleyen yüreklerin çarpıntısını duyarlar. O feryatlar; evlatlarını Çanakkale'de feda eden annelerin sesidir. Gidenlerin ve geri dönmeyenlerin hikayesidir. Kastamonu, tarihimizin ve talihimizin değiştiği noktadır. Kaderin çarkı burada tersine dönmüş, esarete mahkum edilen bir millet zincirlerini kırmıştır. Ama burada yaşananların hiçbiri tesadüfi vakalar değildir. Onlarca, yüzlerce, binlerce insanın alın teri, gözyaşı ve temiz kanından bir yol oluşmuş ve bu güzergah Anadolu yaylasını hürriyete taşımıştır" ifadelerini kullandı.

“İstiklal Yolu, istilacıların hayallerinde açılan keskin ve derin yaranın ismidir”

Milli Mücadele yolunda şehrin önemli rol oynadığına değinen Bakan Kasapoğlu, "İşgal altındaki İstanbul'da mücadele edenlerin ve kelle koltukta direnişe silah sağlayanların bu yolda hakkı vardır. Fındık kabuğu gibi sallanan küçük takalarda, Karadeniz'in azgın dalgalarına kafa tutan deli uşakların bu yolda hakkı vardır. Kağnıların ağır yürüyüşüyle dağları aşıp o silahları taşıyan çilekeş kadınların bu yolda hakkı vardır. İşte bu organizasyon çerçevesinde yürünen istikamet; o yolun ve o yolcuların hatırasını yaşatıyor. İşte İstiklal Yolu, istilacıların hayallerinde açılan keskin ve derin yaranın ismidir. İstiklal Yolu, evladından önce top mermisini sarmayı düşünen anaların fedakarlık destanıdır. Tarihin en meşru müdafaa hareketi bu yol sayesinde yükselmiştir. Devrin en teknolojik imkanlarıyla donanan ordularını nasırlı elleriyle durduranlar; kalbindeki umudu bu yola bağlamıştır. Uzak ülkelerden kalkıp dünyanın diğer yarım küresine taarruz edenler, yalnızca bu topraklarda mukavemet görmüştür. Korkunç devleri, sapan taşıyla durduran kahramanlar, sadece masallarda olmaz. Bizim milletimizin tarihi, bu masalların gerçek olduğunun ispatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret fişeğiyle başlayan Milli Mücadele yolunda işte bu hat; o sözde devlerin diz çöktüğü yerdir” diye konuştu.

“Türkiye; şartlar ne olursa olsun asla boyun eğmeyenlerin ülkesidir”

Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun asla boyun eğmeyenlerin ülkesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Bu inanç ve gayret dolu hikayeden bizim hissemize düşmesi gereken bir şeyler var. Bu yürüyüşte atılan her adım, güzergahın son durağına değil, hakikatin ta kendisine ulaşmamızı sağlıyor. Bu büyük hakikat, yüzyıldır değişmeyen bu yalın gerçek şu ki; Türkiye, şartlar ne olursa olsun asla boyun eğmeyenlerin ülkesidir. Kastamonu, Kurtuluş Savaşı'nın en çetin günlerinde hem şehit hem de şahittir. Bu güzel şehrin tanıklık ettiği, şeref levhalarının biri de Nasrullah Camii'nde yaşanmıştır. Bir çınar gibi dimdik ayakta durup asırlara meydan okuyan camide, 1920 yılında bir vaaz verilmiştir. O vaizi veren, ‘Korkma!' diyerek milletimize ümit ve cesaret veren İstiklal şairimiz Akif'ten başkası değildir. Onun kelimeleri; Kastamonu'dan memleketin dört bir yanına dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele'nin en kuvvetli manevi dinamiği olmuştur. Maalesef günümüzde bile; devletimizi çökertmek, boynumuzu eğmek, hayatımızı ipotek altına almak isteyenler var. İşin en acıklı tarafı ise; bazılarının bu planlara bakarak el çırpması Allah'a şükürler olsun ki bizim istikametimiz, milli mücadelenin kahramanlarıyla aynı istikamettir. Bizim istikametimiz dün olduğu gibi İstiklal Yolu, büyük Türkiye yoludur. Bizi onlarca yıldır milletimizin karşısına başı dik ve alnı açık çıkaran, değişmeyen duruşumuz, istikametten sapmayışımızdır. Allah'ın izniyle, bu yürüyüş hep olduğu gibi 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam edecek. Başka yollardan medet umanlar ise, yüzyıl önceki gibi hayal kırıklığına uğrayacaklar” şeklinde konuştu.

“Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine hizmet etmek benim için şereftir”

“Bu ülkenin gençliği; manipülasyonlara kanmayacak kadar zekidir” diyen Bakan Kasapoğlu, “Bunca yıldır kendileri için çaba gösterenleri bilecek kadar, feraset ve dirayet sahibidir. Eğitim hayatlarını huzurlu, mutlu ve donanımlı bir şekilde sürdürmeleri için yurtlar, tesisler inşa edenleri, proje üretenleri, kaynak oluşturanları gençler çok iyi biliyor. Son dört yılının her günü, mesaisini bu ülkenin gençlerine ayıran ve ‘gençler için gençlerle çalışan', yol yürüyen bir kardeşiniz olarak söylemek isterim ki, bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine hizmet etmek ve onlar için üretmek, çabalamak benim için bir şereftir. Şu istikameti gençlerle adımlamak, bu manevi havayı onlarla solumak, gençlerle istişare etmek, onların bakış açısını görmek, dinlemek, hayallerine ortak olmak ve bu hayaller için onlara el uzatmak; bunların her biri benim için çok özel ve kıymetli. Hepsi ayrı birer heyecan ve mutluluk vesilesi Bu gençlerin kalbinde merhamet var, ümit var, sevgi var. Bu gençlerin kalbinde ve gözlerinde Türkiye var. Her fırsatta söylüyorum; bizim gençlerimiz yalnız Türkiye'nin değil, bütün insanlığın ümidi. Onlar ne birilerinin alfabeden harf seçip kurguladığı kuşaklar, ne de işaret edilen yere tıpış tıpış yürüyen uşaklar değildir. Büyük milletin büyük gençliği; geleneğin izinde, geleceğin ışığında hedeflerine yürüyor, onlarla gurur duyuyoruz. Bütün imkanlarımızla, bütün gücümüzle gençlerimizin arkasındayız. Derdimiz, davamız, çabamız onların mutluluğu, esenliği ve başarısı içindir. Bizim iddiamız bir gün bile değişmedi; gençler neredeyse biz oradayız. Diyarbakır'da, İstanbul'da, Kastamonu'da, Yozgat'ta, Trabzon'da, İzmir'de; 81 ilde, her ilçede ve elbette dünyanın neresinde bir evladımız var ise; bilsin ki asla yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

“4 gün boyunca atılan her adım, istiklalin kazanılmasındaki aynı ruhla atıldı”

Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, şöyle konuştu: “Anadolu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunda ve bu uğurda verdiğimiz şanlı Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında büyük önem arz eden istiklale giden yolda 95 kilometrelik güzergahı gencinden yaşlısına, askerinden, sporcusuna her kesimden vatandaşımızla başarı içinde yürümenin haklı gururu içindeyiz. Yürüyüşün başlangıcından itibaren geçtiğimiz her ilçede ve ilimiz merkezinde halkımız büyük bir coşku ile yürüyüşçülerimizi karşıladı, gururumuza, sevincimize ortak oldular, kendilerine müteşekkiriz. 95 kilometrelik bu yolda 4 gün boyunca atılan her adım, istiklalin kazanılmasında 100 yıl önceki hissedilen aynı ruhla atıldı, al bayrağımız elimizde, kalplerimiz bu vatan için yeniden birlikte attı. Çok şükür bu anlamlı manevi mirasımızı, bugün burada başarıyla ve büyük bir sevinçle bitiriyoruz. Halkımızın ve yürüyüşçülerimizin büyük beğenisi kazanan kahraman askerlerimizin görevlendirmeleri, F-16'larımızın selamlama uçuşu, mehter gösterisi, lojistik katkı gibi desteklerinden dolayı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza, Jandarma Genel Komutanlığı'mıza, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne teşekkür ediyorum.”

“Bu mukaddes topraklar binlerce yıldır Türk yurdudur ve ilelebet de öyle kalacaktır"

İstiklal Yolu Milli Parkı dahil olmak üzere 3 Milli Parkı bünyesinde barındıran Kastamonu'nun tarihinin şan, şeref ve övünç ile dolu olduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt da, “Tarihinde işgal görmemiş bu topraklarda yaşayan erkeklerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımız kurtuluş için vatana can suyu olmuşlardır. Kimileri cephede, kimileri ise cepheye mermi taşırken şehadete erişmiştir. Kastamonu, devletinin ve milletinin her daim hizmetinde olmuştur ve olacaktır. Bu mukaddes topraklar binlerce yıldır Türk yurdudur ve ilelebet de öyle kalacaktır. Şerife Bacı'nın torunlarının memleketi Kastamonu, ecdadının izinden yürüyen sizleri unutmayacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile ortak yürüttüğümüz projelerle şehrimize önemli kazanımlar sağladık. Önümüzdeki süreçte de bu uyumun devam edeceğini biliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kurtuluş Mücadelesi'nin canlandırıldığı oratoryo gösterisi sahnelendi. Son olarak sanatçı Yücel Arzen tarafından İstiklal Türküleri konseri verildi.

Programda ayrıca TEKNOFEST çerçevesinde Kastamonu'da düzenlenen ve 20 farklı ilden 48 lisanslı sporcunun katıldığı Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabında dereceye girenlere madalya ve kupaları Bakan Kasapoğlu tarafından verildi.