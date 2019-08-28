Atatürk'ün Devrekani'ye teşriflerinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 94'üncü yıl dönümü Devrekani ilçesinde törenle kutlandı.

Devrekani Kaymakamlığı ve Devrekani Belediyesi tarafından Devrekani ilçesine bağlı Kurukavak köyünde düzenlenen törene Devrekâni Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser, Devrekâni Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı Mühto Çamlıca Çiftliğinin bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Atatürk'ün ve tüm atalarımızın bize bıraktığı bu vatanı ve milletimizi ileriye taşımak adına bilim ve aklın yolundan yürüyerek ileriye götürmek için hep beraber, hep birlikte gayret içinde olmamız ve çaba sarf etmemiz gereklidir” dedi.

Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın temellerinin Kastamonu'nun atıldığını söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, “Kastamonu milli mücadele döneminde düşman etkisi altında olmamasına rağmen milli mücadeleyi başta Ankara ve çevreleri olmak üzere çeşitli yönlerden besleyen can damarı durumunda idi. Kastamonu il ve ilçeleri çok önemli tarihi olaylara sahne olmuş, milli duyguların ziyadesi ile yoğunlaştığı bir bölge olmuştur. Bu güzel günleri bize armağan eden vatana hizmet azmiyle canları pahasına düşman güçleriyle mücadele ederek, bu cennet vatanı emanet eden ve ebediyete intikal eden tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi minnetle saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu programda bizleri yalnız bırakmadığınız için ilçemizi şereflendirdiğiniz için tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin “Tarihler Diyarı” ve “Atatürk'e Sesleniş” adlı şiirler okundu. Törenin ardından Vali Karadeniz ile Başkan Altıkulaç, beraberindekilerle birlikte Atatürk'ün konakladığı çiftliği ve evi gezerek ev sahibi Tekin Müfto'dan bilgiler aldı.