Atık Pil Toplama Kampanyası sona erdi

Kastamonu Belediyesi tarafından her yıl okullarda düzenlenen ‘Atık Pil Toplama Kampanyası'nın bu yılki birincisi Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi oldu.

Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası'nda ilk üç dereceye sahip olan okullara ödülleri Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu verdi.

1 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2019 tarihinde sona eren kampanyada Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi topladığı 492 bin 28 kilogram atık pil ile birinciliği elde ederken 260 bin 36 kilogram ile Vali Aydın Arslan Ortaokulu ikinci, 201 bin 46 kilogram ile de TOKİ İlkokulu üçüncü oldu.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Nuray Çolak ve İsmail Hakkı Özcebeci ile birlikte Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü İsa Gökmen, Vali Aydın Arslan Ortaokulu Müdürü Cemalettin Çınar, TOKİ İlkokulu Müdürü Enver Dur, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Belediye Başkanı Galip Vidinoğlu, ödül töreninde yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızda çevre bilincinin oluşması çok önemli ve bizim bu konuda yapacağımız her katkıyı da çok önemsiyorum. Ben bu konuda duyarlılık gösteren ve bilinç sahibi olan başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz hem teşvik konusunda hem de destek manasında yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kampanya kapsamında birinci olan okula Kastamonu Belediyesi tarafından dizüstü bilgisayar, ikinci olan okula masaüstü bilgisayar ve üçüncü olan okula yazıcı hediyeleri Başkan Vidinlioğlu tarafından takdim edildi. Ayrıca dereceye giren okullara Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından da çeşitli hediyeler verildi. TAP Derneği tarafından birinci olan okula masa tenisi, ikinci olan okula spor seti ve üçüncü olan okula ise satranç takımı ve eğitim panosu hediye etti.

Kampanya döneminde okullardan toplam bin 476,16 kilogram atık pil toplandı

Kampanya döneminde Kastamonu'da bulunan okullarda toplam bin 476,16 kilogram atık pil toplandığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Kadminyumlu pil bir olimpik havuzun üçte birini doldurmaya yeterli 600 bin litre suyu kirletebilmektedir. Bu da yaklaşık 11 kişinin yıllık su ihtiyacına karşılık gelmektedir. Atık pil içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 metrekare alan toprağı kirletir. Kullanım ömrünü tamamlamış piller ve bataryalar tüketici tarafından ayrı kaplarda biriktirilmeli, okullarda, marketlerde, muhtarlıklarda atık pil toplama noktalarına bırakılmalıdır. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bu kampanya döneminde toplam bin 476,16 kilogram atık pil toplandı. Ayrıca 2018 yılında geri dönüşüm çalışmaları sonucunda 2 bin 220 ton kağıt ve karton, 281 ton plastik malzeme, 3,5 ton metal malzeme, 500 kilogram cam atığı, 30 ton bitkisel atık yağ ve 8 ton atık motor yağı da toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu toplanan atıklar sayesinde de 37 bin 740 ağacın kesilmesi önlenmiş, 27 milyon 528 bin metreküp sera gazı salınımı azaltılmış, 5 bin 328 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş ve 50 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır” diye konuştu.

10 kilogram üzerinde atık pil toplayan tüm okullara Kastamonu Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verildi

Atık pil toplama kampanyasında kota uygulaması yapılarak Kastamonu Belediyesi tarafından 10 kilogram üzerinde atık pil toplayan tüm okullara çeşitli ödüller veriliyor. Kota uygulaması kapsamında 10 kilogram pil toplayan okula bir koli fotokopi kağıdı, 20 kilogram pil toplayan okula 2 koli fotokopi kağıdı, 30 kilogram pil toplayan okula 3 koli fotokopi kağıdı, 50 kilogram pil toplayan okula temizlik malzemesi seti, 75 kilogram pil toplayan okula 250 TL hediye çeki, 100 kilogram pil toplayan okula 350 TL hediye çeki, 150 kilogram pil toplayan okula 450 TL hediye çeki, 200 kilogram pil toplayan okula 550 TL hediye çeki ve 300 kilogram pil toplayan okula da 650 TL hediye çeki veriliyor.

Bu uygulama kapsamında Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'na da Belediye Başkanlığı tarafından 350 TL kırtasiye hediye çeki verilirken 10 kilogram üzerinde atık pil toplayan diğer 17 okula da fotokopi kağıdı, temizlik malzeme seti gibi çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca dereceye giren okullara plaket ve teşekkür belgeleri de Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından takdim edildi.