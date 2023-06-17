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Atık toplama aracı otomobil ile çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’da atık toplama aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 yabancı uyruklu yaralandı.

Kastamonu'da atık toplama aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 yabancı uyruklu yaralandı.


Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık toplama aracı, aynı istikamette seyir halinde ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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