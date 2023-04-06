ATV ile üstgeçitten yola düşen şahıs öldü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, ATV ile inşaat halindeki üst geçitten yola düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Balçıkhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çelik (86) idaresindeki ATV, inşaat halindeki üst geçitten yola düştü. Kazada Çelik hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Çelik'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.