İhlas Haber Ajansı

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Av tüfeği ile vurulan köpeğin vücudunda 100'den fazla saçma tespit edildi

Kastamonu’nun Abana ilçesinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulunarak tedavi altına alınan köpeğin vücudunda 100’den fazla saçma tespit edildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulunarak tedavi altına alınan köpeğin vücudunda 100'den fazla saçma tespit edildi.


Olay, Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaralı halde bulunan sokak köpeğini gören hayvanseverler, durumu Abana İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi. Yaralı köpek bulunduğu yerden alınarak veteriner kliniğinde getirildi. Veteriner hekim tarafından çekilen röntgen filminde köpeğin vücudunda 100'den fazla saçma olduğu görüldü. Tedavi altına alınan köpeğin 48 saat müşahede altında tutularak, sağlığına kavuşmasının ardından salınacağı öğrenildi.

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