Avusturya Büyükelçisi Wimmer'den Kastamonu övgüsü

Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Kastamonu'nun doğasıyla ön plana çıkan bir şehir olduğunu ve gördüğü manzara karşısında hayran kaldığını kaydetti.

Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Ticaret Ateşesi Christian Maier ve Avusturya kökenli Kronospan Orman Ürünleri Şirketi yetkilisi David Brenner ile birlikte Kastamonu'ya geldi. Heyet, Kastamonu programı çerçevesinde ilk olarak Kronospan Orman Ürünleri Şirketi Kastamonu tesislerini ziyaret etti. Burada CEO Akgün Okay, Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gülamoğlu, Genel Müdür Yardımcısı ve Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, İnsan Kaynakları Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan heyet, daha sonra toplantı odasında CEO Akgün Okay tarafından gerçekleşen sunumu yerinde takip etti.

Büyükelçi ve beraberindeki heyete sunum sırasında firma hakkında bilgiler aktarıldı. Kastamonu'nun yöresel ürünlerden oluşan hediye sepetini konuklara takdim eden CEO Okay, heyeti fabrikada ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fabrika ziyareti, tesisin gezilmesiyle son buldu.

Büyükelçi Wimmer, Kronospan'ın Kastamonu tesisleri ile ilgili memnuniyetini dile getirerek, Kastamonu kentinin doğasıyla öne çıkan bir şehir olduğunu ve gördüğü manzara karşısında hayran kaldığını söyledi. Büyükelçi Johannes Wimmer ve beraberinde heyet, daha sonra Vali Avni Çakır ile Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerin hemen ardından İnci Tepesi'nden Kastamonu'yu izleyen heyet, daha sonra Kastamonu'dan ayrıldı.