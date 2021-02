Ayağa kaldırılan atıl vaziyetteki binada ahşap ustaları yetiştirilecek

Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan binada ahşap ustaları başta olmak üzere işsiz vatandaşlar için çeşitli meslek kursları düzenlenecek.

Kastamonu Belediyesi, uzun zamandır atıl vaziyette olan Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odasıyla 6 katlı binanın kullanımı için protokol imzaladı. Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bina ve arsa üzerinde onarım ve tadilat çalışmalarını tamamlayan Kastamonu Belediyesi, burada açacağı Meslek Edindirme Kurslarıyla işsiz vatandaşlar için rehberlik yapacak. Ayrıca Kastamonu Belediyesi, yeni kuracağı Ahşap Birimiyle usta yetiştirecek. Yetiştirdiği bu ustalar sayesinde de bünyesinde bulundurduğu konakların restorasyonunu sağlayacak. Bunun dışında çocuklar içinde müzik, resim gibi atölyeler kurularak çocukların yeteneklerine yönelik kurslar düzenlenecek.

“Binamızda onarım ve tadilat çalışmalarını bitirmek üzereyiz”

Kastamonu Meslek Edindirme Kursları (KASMEK) binasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “KASMEK ile ilgili çalışmalarımızı bitirdik. KASMEK binası, eski Fen-Edebiyat Fakültesiydi, şu anda ise Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı bir bina. Uzan zamandır da atıl vaziyette bekliyor. Bu binayı elden geçirdik, peteklerini, elektrik tesisatını, su tesisatını yeniledik. Giriş katı dahil ilk üç kat ile birlikte binanın 4 katını kullanıma hazır hale getirdik. Müzik odası olarak kullanılacak yerlerin izolasyonunu yaptık. Büyük bir salonumuzda var. Burada Halk Eğitim Merkezinin, Milli Eğitim Müdürlüğünün, Kastamonu Belediyesinin, Esnaf Odamız gibi yerlerin yapmak istediği bütün kurslar, seminerler, paneller hepsi burada yapılabilir. Burası çok müsait bir ortam. Geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptık, yakın bir zamanda malzemeleri de teslim edilir” dedi.

“Ahşap Birimi kurarak konaklarımızın restorasyonunu sağlayacağız, ayrıca yeni ustalarda yetiştireceğiz”

KASMEK bünyesinde Ahşap Birimi kuracaklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, bu sayede konakların restorasyonunu sağlayacaklarını ve yeni ustalarda yetiştireceklerini ifade ederek, “Kastamonu, bir ahşap kendi. Bu yüzde biz, Kastamonu Belediyesi olarak ayrıca bu bina bünyesinde Ahşap Birimini de kuruyoruz. 5 ustamız ile görüştük, bunların hepsi 40'lı yaşların üzerinde usta olmuş insanlar. Onlarda Belediyemiz bünyesinde çalışmayı kabul ettiler. Ustalarımız, ahşap konusunda çok fazla yetkinler, bilgililer. Bu konuda çok deneyimliler. Bu sayede inşallah biz, Kastamonu Belediyesi olarak konak restorasyonlarını kuracağımız bu Ahşap Birimiyle hız vereceğiz. Hatta Belediyemize ait olmayan dışarıdaki konaklarında restorasyonuna destek vereceğiz. Bu sayede amacımız hem yeni ustalar yetiştirmek hem de konak restorasyonlarında maliyetimizi en aza indirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla KASMEK bünyesinde önemsediğim en önemli konulardan bir tanesi Ahşap Birimi oluyor” diye konuştu.

“Ürettiğimiz yöresel ürünleri kurduğumuz online satış sistemiyle pazarlayacağız”

Kastamonulu kadınların ürettiği ürünleri kuracakları online satış sitesinde pazarlayacaklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Ayrıca kadınlarımız evlerinde, işlerinde çok güzel nakış, dikiş gibi el emeği göz nuru ürünler üretiyor. Kastamonu'da, Türkiye'de olmayan ürünler üretiliyor. Kastamonu'da üretilen bir ürünü yine Kastamonu'da satabilme şansınız çok fazla olmuyor. Çünkü herkes yapıyor. Dolayısıyla bu ürettiğimiz nadide ürünleri il dışına pazarlamamızın bir diğer yolu da KASMEK bünyesinde kuracağımız online satış birimi olacak. Bu da işin biraz daha görsel boyutu ve reklam boyutu olacak. İnşallah biz, Kastamonu Belediyesi olarak bu online satış konusunda da büyük bir aşama kat edeceğimizi düşünüyorum. KASMEK'in böyle bir fonksiyonu da olacak inşallah. Allah nasip ederse İstanbul ve Ankara'da başlamak üzere büyükşehirlerde özellikle birkaç noktada Kastamonu'ya ait yöresel ürünleri sergileyebileceğimiz showroomlarımız olur. Bu sayede çok daha fazlasını yapmak imkanı bulunuz” şeklinde konuştu.

“Esnaflarımız çırak bulamamaktan yakınıyor, bizde bu misyonu üstleneceğiz”

Esnafların çırak bulamamaktan yakındığına işaret eden Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Eğitim öğretim gören herkes illa ki öğretmen olacak, doktor olacak, mühendis olacak, o olacak bu olacak değil, kimileri de başka meslek sahipleri olacak. Çünkü toplumun her ferde ihtiyacı var. Geçtiğimiz günlerde Bakırcılar Çarşısını dolaştım, buradaki esnafların ortak şikayeti çırak bulamamaktan yakınıyorlar. Gittiğiniz hemen hemen her yerde her sektörde bu sıklıkla dile getiriliyor. KASMEK, bu anlamda çok önemli bir misyon üstlenecek. Meslek Edindirme Kursları düzenlenecek. Kastamonu Belediyesi olarak bizler bu işe öncü olduk, Esnaf ve Sanatkarlar Odamız ile birlikte olalım ve meslek edindirme kurslarımızda bu insanlarımızı hızlı bir şekilde eğitime tabi tutalım. Çünkü ihtiyacımız var”

“Çocuklarımızın yeteneklerine göre kurslar düzenleyeceğiz”

Çocukların yetenekli oldukları noktada Kastamonu Belediyesi olarak ellerinden tutacaklarını anlatan Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: “Ud çalan ud çalsın, saz çalan saz çalsın, gitar çalan gitar çalsın ya da başka aletler olur, zeka oyunları olur, bu noktada bizler KASMEK'i bir üst olarak kullanacağız. Çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda onlarında KASMEK'te ellerinden tutmuş olacağız”

Onarım ve tadilat çalışmalarında sona gelinen KASMEK binası hayata geçirildiğinde Bilişim Teknolojileri Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi (Yarışma, Arduino, VEX), Zeka Oyunları Atölyesi, E-Spor Atölyesi, Müzik Atölyesi (Gitar-Ud), Müzik Atölyesi (Kısa-Uzun Sap Bağlama), Müzik Atölyesi (Piyano), Youtube Stüdyosu, Ahşap Atölyesi ve Oymacılık Atölyesi başta olmak üzere çeşitli atölyeler oluşturulacak.