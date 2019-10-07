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Ayakkabı boyayarak kazandığı 50 lirayı kütüphaneye bağışladı

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın” kampanyasına destekler devam ediyor.

Bu kapsamda bir vatandaş, ayakkabı boyayarak kazandığı 50 lirayı kütüphaneye bağışladı.


Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın” kampanyasına ilçe halkının destekleri giderek artıyor. Son olarak ayakkabı boyacılığı yaparak ve gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan Salim Çiftçi, biriktirdiği 50 lirasını Tosya Kaymakamlığına bağışladı. Çiftçi'nin bağışını Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin bizzat aldı.


Kaymakam Pişkin, “Salim Çiftçi, ayakkabı boyacılığı yaparak ve gündelik işlerde çalışarak biriktirdiği 50 lirayı kitap ve kütüphane kampanyamıza bağışladı. Allah razı olsun. Benim gözümde Salim, birçok zenginden daha zengindir. Çünkü onun zenginliğinin bedeli yoktur, paha biçilemez” dedi.

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