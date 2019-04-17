Aydın; “Adaletten asla ayrılmayacağız”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Seydiler'de MHP'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdoğan'ın göreve başlamasıyla ilgili düzenlenen törene katıldı. Seydiler Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “Bizler kadar ittifaka sahip çıkan yok. Seydiler'de de, Abana'da da aynısı oldu. Süreci bizler, eksiksiz yürütmeye gayret ettik. Bazen yaşanan olumsuzluklar oldu, fakat MHP olarak ortaya koyduğumuz hedeflerimizi yüzde 80 oranında gerçekleştirdik Allah'ın izniyle. Bize destek veren, bize sahip çıkan tüm Kastamonu halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çünkü bizler, MHP liderine söz vermiştik, ‘Kastamonu'daki emaneti geri alacağız' demiştik. Emaneti geri aldık, ilçelerimizde de büyük bir başarı elde ettik. Hepinizden Allah razı olsun, bizleri ülkücü liderimize mahcup etmediniz” dedi.

Kastamonu halkını asla pişman etmeyeceklerini söyleyen Başkan Aydın, “Bizler siyaset yaparken yerin altını da düşünüyoruz, yerin üstünü de düşünüyoruz. Bizler Allah'tan korkarız derken bunu demeye çalışıyoruz. Ayırmayacağız, 31 Mart itibariyle bu iş artık bitti. Kim kime oy verdiyse artık verdi, herkesin bir tercihi oldu. İhsangazi, Seydiler, Kastamonu, Tosya, Taşköprü, Çatalzeytin, Ağlı ilçelerini kazandık. Bu belediyelerimiz birbiriyle kolektif bir şekilde çalışacak. Bu sayede Kastamonu halkı da arzu ettiği hizmeti alma imkanı bulacak. Hizmeti herkese eşit dağıtacağız. Bizim siyasetimizde ağaların, beylerin hiçbir etkisi olmaz, bunun bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından önceki dönem Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, yeni seçilen Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan'a belediye mührünü teslim etti.