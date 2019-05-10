Aydın, ulusal basında hakkında çıkan ‘mekan bastı' haberlerine tepki gösterdi

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, ulusal basında hakkında çıkan ‘mekan bastı, jandarmayı dövdü' gibi haberlere tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, partisinin İl Başkanlığı düzenlediği basın toplantısında hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara'ya davet edildiğini ve 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kendisine görev verildiğini söyleyen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinin stratejisini belirlemek için genel başkanımızın daveti üzerine Ankara'ya gittik. Türkiye'de ki ‘Zillete' karşı Cumhur İttifakı'na destek olmak adına Kastamonulu hemşerilerimizi bilgilendirmek, bu konuda Kastamonuluların doğru yerde durması adına mücadele vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım Bey'i İstanbul'un başkanı yapmak için mücadele edeceğiz. Tercih vatan olduktan sonra gerisi teferruattır. Çetin bir mücadele olacak. Karşımızda PKK, HDP, CHP, İP ve FETÖ'nün birleştiği bir blok olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine HDP kaçmış, PKK kaçmış, FETÖ kaçmış ne olduğu belli değil. Onlarla mücadele için seve seve gideceğim” dedi.

Müessese sahibinin alkol satmayacakları sözü verdiklerini ve bunun üzerine kızını mezuniyet gecesine bıraktığını söyleyen Yüksel Aydın, “Çünkü öyle bir hassas nokta ki, evlatlarımız bizim her şeyimiz. Bizim anlayışımız bu. Hata yapmamaya gayret gösteriyoruz. Kızım aradı ‘Baba 6 arkadaşımla beni bizi mezuniyete götürür müsün?' dedi. Ben kızımı ve arkadaşlarını aldım, o münzevi yere, o leş yere gittik. Kapının önüne geldik, iki tane araç içinde her çeşit alkol var. O gencecik çocukları o durumda görünce uyardım ‘bu size yakışıyor mu?'dedim ve oradan gönderdim. Yüreğim parçalandı. Bunları gönderdikten sonra tesisin sahibi ile görüşmek istedim. Tesisin alkollü olduğunu bilmiyorum, kızımda, kızlarda bilmiyormuş. Neyse tesisin sahibi geldi. ‘Başkanım burası içki ruhsatlı' dedi. ‘Burada 18 yaşını doldurmamış çocuklar var. Bu sıkıntı değil mi?' diye sordum. ‘Sıkıntı başkanım' diye cevap verdi. Bende senden rica ediyorum. Bu gece bu çocuklara alkol verme, madem burayı tutmuşlar çocukların şevkini kırmayalım dedim. Oda ‘Tamam başkanım, vermeyeceğim' dedi. Yoksa bırakmam çocukları orada. Tesisin sahibi ile anlaştıktan sonra oradan ayrıldım. Sonra yolda giderken, tesisin sahibi beni aradı. ‘Burada 65'e yakın öğrenci var. Bunlar eğlenecekler. Benim de dışarıdan özel misafirlerimde var' dedi. Öyle deyince benim nevrim döndü. Sen benim çoluğumu, çocuğumu oraya çağırıp özel misafirlerine teşhir mi ediyorsun?” şeklinde konuştu.

Jandarmayı kendisinin aradığını söyleyen Başkan Aydın, “Sonra ben geri döndüm ve jandarmayı aradım. Hani jandarma dövdü diyor ya haysiyetsizler. Bizim geleneğimizde jandarma orada bana tokat atsa öbür yanağımı dönerim. Bizde askere, polise öyle bir şey bizim canımız feda onlara. ‘Müessesenin sahibi 17 yaşındakiler içmesin. 18 yaşında olanlar içsin' diyor. Bizim çocuklarımız içki içme tuzağına bilerek, isteyerek çekiliyor. Ben bunu 40 sefer görsem 40 sefer aynı şekilde müdahale ederim. Jandarmaya fiske yok. Açın sorun jandarmaya. Bu nasıl iştir, bu nasıl ahlaksızlıktır. Sayın valiye sesleniyorum. Bu tesis aynen böyle işliyor. Bizim evlatlarımız oraya gidecek, 4 tane müptezelde gelip onları izleyecek. Bende MHP İl Başkanı olarak buna göz yumacağım. 40 sefer olsa 40 sefer aynı şeyi yaparım. Ondan sonra bizi yalan, yanlış müfteri haberlerle ulusal basına düşüreceksiniz. İsteseniz dünya basınına düşürün. Ben inandığım şeylerden dönmem. Benim evladımı, evlatlarımızı korumam kadar doğal bir şey yok” ifadelerini kullandı.