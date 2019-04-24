Aygün: “Onurlu bir şampiyonluk için birlik olma zamanı”

Kastamonulu hayırsever iş adamı Cengiz Aygün, Kastamonuspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği bir dönemde onurlu bir şampiyonluk için birlik olunması gerektiğini söyledi.

Gün Medya'nın sahibi hayırsever iş adamı Cengiz Aygün, Kastamonuspor 1966'ın son günlerde yaşadığı maddi olumsuzluklara dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Son günlerde Kastamonuspor 1966 hakkında çıkan haber ve açıklamaları büyük üzüntü ile takip ettiğini söyleyen Cengiz Aygün, şunları kaydetti: “Rabbim cümlenizden razı olsun ancak ben acizane her Kastamonulunun yapabileceği bir şey yaptım. Bundan sonra da seve seve kulübün başarısı için yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ancak hepinizden tek ricam, benim için güzel şeyler söylerken başkası da şunu yaptı, bunu yapmadı, böyle oldu, şöyle oldu diyerek lütfen kimsenin aleyhinde konuşmayalım. Ben bulunduğum ortamlarda kimseye laf söyletmem söylenilen yerde de durmam. Eski belediye başkanımızın da, yeni belediye başkanımızın da, vekillerimizin ve sayın valimizin ve vatandaşlarımızın da, kısacası herkesin elinden geleni yaptığına ve yapacağına inanıyorum. Zira eski belediye başkanımız da bizim dostumuz, yeni belediye başkanımız da bizim dostumuz, vekillerimizin hepsi bizim dostumuz, sevgili valimiz elinden geleni yapıyor. Kısaca biz Kastamonu olarak bütünüz. İş adamlarımızın her biri gerektiğinde elinden geleni yapacaktır, yapıyordur, yapar da. Onun için biz sadece birlik olacağız, kimseyi yermeden, kimseyi kırmadan, el ele vereceğiz ve sevgili başkandan da rica ettim kimseyi eleştirmeyelim. Kastamonu'da bugün birlik beraberlik zamanı. Son iki maçımızda futbolcularımıza, hocamıza ve özellikle Erkan başkana başarı diliyorum ve şampiyonluk istiyoruz. Ben Kastamonu'ya onurlu bir şampiyonluk geleceğine inanıyorum. Hepiniz Allaha emanet olun.”