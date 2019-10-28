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Ayı, dere yatağında gezen ineği telef etti

Kastamonu’nun Seydiler ilçesine bağlı Mancılık köyünde ayı, dere yatağında gezen ineği telef etti.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Mancılık köyünde ayı, dere yatağında gezen ineği telef etti.


Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Mancılık köyü Kuytulu Mahallesinde ikamet eden Mehmet Eker'e ait büyükbaş hayvan, dere yatağında telef olmuş halde bulundu. Köylüler tarafından bulunan büyükbaş hayvanın ayı tarafından telef edildiği belirtildi. Büyükbaş hayvanın çevresinde ayıya ait ayak izleri görüldü.

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