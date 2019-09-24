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Ayı, kaçırdığı danayı ormanlık alanda parçaladı

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde vatandaşlar, 4 gün önce kaybolan hayvanlarını ormanlık alanda ayı parçalarken buldu.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde vatandaşlar, 4 gün önce kaybolan hayvanlarını ormanlık alanda ayı parçalarken buldu.


Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesine bağlı Kabacı köyünde merada otladığı sırada yaklaşık 4 gün önce Köy Muhtarı Ramazan Turan'a ait bir büyükbaş hayvan kayboldu. Muhtar Turan ve komşularının çevrede yaptıkları aramasına rağmen büyükbaş hayvan bulunamadı. Olayın yaklaşık üzerinden 4 gün geçtikten sonra Köy Muhtarı Ramazan Turan, ormanlık alanda hayvanını aradığı sırada duyduğu sese yöneldi. Bir süre ilerleyen Köy Muhtarı Ramazan Turan, kaybolan hayvanını ayı parçalarken buldu. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ayı, korkarak kaçtı. Hayvanın yanına gelen Ramazan Turan, kulak küpesini kontrol ederek hayvanın kendisine ait olduğunu belirledi.


Ayının parçaladığı hayvan ise telef oldu.

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