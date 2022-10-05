Azdavay'da 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an kursu açıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 4-6 yaş grubundaki çocuklar açılan Kur'an kursunda eğitim alabilecek.

Azdavay İlçe Müftülüğüne bağlı Azdavay Merkez Kur'an Kursu bünyesinde 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim verecek olan Kur'an kursu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Azdavay İlçe Müftüsü Kazım Atcı, din görevlileri, veliler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, kurs merkezi, İlçe Müftüsü Kazım Atcı'nın dua etmesi ile açıldı. Kur'an Kursunda ilk etapta 12 öğrencinin eğitim göreceği belirtildi.

Törende konuşan Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Aslında 19 ilçemizde bizden çok öncesinde açıldı. Ama bizim ilçemizde hayat bulmayan 4-6 yaş grubu Kur'an kursunu hizmete açıyoruz. Aynı zamanda burası bir ana sınıfı niteliğindedir. Ana sınıfı öğrencisiyken bu çocuklarımız aynı zamanda Kur'an-ı kerim okumayı da öğreniyorlar” dedi.

Atcı, Azdavay ilçesinde gençlik merkezi inşa edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.