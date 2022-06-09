Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Kastamonu Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'i Kastamonulularla buluşturdu.

Kastamonu Üniversitesi Bahar Şenlikleri etkinlikleri çerçevesinde sanatsal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen konserde Azerbaycan'ın güçlü sesi Azerin, birbirinden güzel eserleri Kastamonulular için söyledi. Konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandığı konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, seslendirdiği türkülerle Kastamonululara ve üniversite gençlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, iki devlet tek millet olan Azerbaycan ve Türk gençlerinin bir arada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tüm dünyanın bu görüntüyü kıskandığını kaydetti. Azerin, kendilerini gençlerle buluşturan Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Azerin konseri öncesinde de DEMODE grubu sahne aldı. Grubun söylediği şarkılarla gençler, yıl boyunca yaşadıkları sınav stresini atmanın keyfini yaşadı. Azerin ve DEMODE'nin söylediği şarkı ve türkülere gençlerle zaman zaman eşlik etti.

Konseri Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'te izledi.