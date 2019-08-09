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Babanın ani refleksi çocuğunun hayatını kurtardı

Kastamonu’da Belediye Caddesi üzerinde seyir halinde iken direksiyonu kilitlenen hafif ticari araç, çocuğuyla birlikte bayram alışverişine çıkan yayaya çarptı.

Kastamonu'da Belediye Caddesi üzerinde seyir halinde iken direksiyonu kilitlenen hafif ticari araç, çocuğuyla birlikte bayram alışverişine çıkan yayaya çarptı. Bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki bebek babasının refleksi sayesinde kurtuldu.


Olay, Kastamonu'da merkez Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Bodur idaresindeki aracın seyir halinde direksiyonu kilitlendi. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkarak çocuk arabasına çarptı. Ani refleks gösteren baba çocuk arabasını eliyle iterek ticarin aracın çocuğuna çarpmasına engel oldu.


Kazada çocuk arabasını kullanan baba ve oğlu şans eseri yaralanmazken araç sürücüsü şoka girmesi nedeniyle bir süre direksiyon başında kaldı.


Kazaya ilk müdahaleyi çevreden geçen diğer vatandaşlar yaptı. Baba ve oğlu tedbir amaçlı olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaşanan olay çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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