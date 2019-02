Babaş: “Toplam bin 16 proje üreterek, 270 milyon TL'lik yatırımı ilimize kazandırdık”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, son 5 yıl içerisinde irili ufaklı toplam bin 16 proje ürettiklerini belirterek, bu kapsamda 270 milyon TL'lik bir yatırımı Kastamonu'ya kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Kuzeykent Miting Alanında düzenlenen mitingde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2014 yılında AK Belediyecilik ile tanıştırdığımız şehrimizin, değerlerine değer katacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Geçen beş yılda; Ankara ile Kastamonu el ele verdiğinde, birlikte çalıştığında, nasıl güçlü hizmetler üretilebileceğini gördük” dedi.

2014 seçimlerinden bugüne kadar irili ufaklı toplam bin 16 proje üreterek, Kastamonu'ya 270 milyon TL'lik yatırım kazandırdıklarını ifade eden Başkan Babaş, “Bakanlıklarımız ile müşterek devam eden çalışmalarımız doğrultusunda şehrimize kazandıracağımız yatırım tutarı ise bugün itibariyle yaklaşık 876 milyon TL'dir. Bu Kastamonu için bir rekordur. Kastamonu Belediyemiz bugün itibariyle ülkemizin en güçlü il belediyelerinden biri haline gelmiştir. 2014 yılında devraldığımız hizmet bayrağını, zirveye taşımak adına yaptığımız çalışmalar sonucunda, bütçe gelirimiz yüzde 156'lık bir artış göstermiş ve 175 Milyon TL'nin üzerine çıkmıştır” diye konuştu.

2018 yılı itibariyle tahsilatın tahakkuka oranının yüzde 95'in üzerine yükseldiğini söyleyen Başkan Babaş, “Burada görülmektedir ki, belediyemiz şeffaf mali yapısı, yerinde hizmet üretimiyle, vatandaşının güvenini kazanmış ve rekor sayılacak bir tahsilat oranına ulaşmıştır. Gururla söyleyebilirim ki, belediyemiz en az borcu olan, gelir ve giderini en iyi şekilde kontrol edebilen, milletimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkabilen bir anlayışla hizmet üretmektedir. İlimizin bir adım daha ileriye gitmesi için, gelecek nesiller için, millete en doğru hizmeti verebilmek için, her alanda güçlü Kastamonu için, çalıştık ve köklü tarihimizin bizlere verdiği sorumluluk bilinciyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz belediyecilik, sevdamız memlekettir. 30 yılı aşkın süredir mahallelerimize, sokaklarımıza ve hemşehrilerimize ekibimle birlikte hizmet ediyoruz. Şükürler olsun ki; görev süremiz boyunca ayak basmadık, hizmet üretmedik tek bir mahalle, tek bir sokak ve tek bir cadde yoktur. Ne yaptığımızı çok iyi biliyor, ne yapacağımızı ortak akıl ve istişare ile çok iyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizlerin kazandığı her başarı, Kastamonu'nun ve Kastamonu halkının başarısıdır” diyen Başkan Babaş, şunları kaydetti: “Yaptığımız tüm projeler sizlerin değerli destekleri sayesinde hayata geçmiştir. Ben ve ekibim önümüzdeki dönemde de yeni fikir ve projeler ile Kastamonu'muzun yükselişine katkı sağlamaya talibiz. Dünya Kenti Kastamonu'yu oluşturmaya talibiz. Bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah her noktaya ulaşan, her sorunu çözen güçlü bir Kastamonu Belediyesi var. Kastamonu'muzu tüm renkleriyle kucaklayan bir Kastamonu Belediyesi var. Üreten, üretime destek olan, projeleriyle adını Türkiye'ye duyuran bir Kastamonu Belediyesi var. 2014'ten bugüne göç veren değil göç alan ve ülkesine güç veren bir Kastamonu var.”