Baharda sisle buluşan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde ortaya çıkan manzara mest etti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, İlkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Ilgaz Dağı'nın etekleri yeşil örtü ile kaplandı. Etkili olan sisle bir araya gelen yeşil örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bölgeyi ziyaret den vatandaşlar Ilgaz Dağı'nın eteklerinde mest eden manzaranın tadını çıkardı.