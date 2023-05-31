İhlas Haber Ajansı

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Bahçesine giren ayı isim taktı, sohbet ettiği anlar ise gülümsetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesine giren ve “Ahmet” ismini taktığı ayı ile sohbet ettiği anlar gülümsetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesine giren ve “Ahmet” ismini taktığı ayı ile sohbet ettiği anlar gülümsetti.



Cide ilçesi Gideros koyunda Mehmet Yılmaz isimli vatandaşın bahçesine girdiği ayı ile sohbet ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. ‘Ahmet' ismini taktığı ayıya seslenen vatandaş, “Fasulyelerden de ye, güzel, pahalı onlar” diye seslendi. O anlar ise evde bulunanlar tarafından görüntülendi.

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