Bakan Kirişci selde zarar gören tarım arazilerini inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kastamonu'da selden zarar tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışların sel sularına dönüştüğü Kastamonu'da ev ve iş yerleri ile köprülerin yanı sıra tarım arazileri de zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kastamonu'ya gelerek zarar gören sarımsak ve çeltik tarlaları ile ekili arazileri incelemelerde bulundu. Bakan Kirişçi, Kastamonu Valisi Avni Çakır ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik eşliğinde öncelikle merkez Ömerli ve Emirli köylerinde bulunan çeltik tarlalarını ziyaret etti. Buralarda incelemelerde bulunan Bakan Kirişci yetkililer ve çiftçilerden bilgi aldı. Çiftçileri sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Kirişci, daha sonra ise Taşköprü'nün Kıran köyünde sel suları nedeniyle zarar gören sarımsak ve tarlalarını gezerek yetkililerden brifing aldı. Son olarak Hanönü ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Kirişci, Yenice Köyü ve Vakıfgeymene Mahallesi Dereköy mevkiinde çeltik tarlalarını incelip yetkililerden bilgi aldıktan sonra, vatandaşlara meydana gelen zararlarının giderileceğini söyledi.