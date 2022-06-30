Bakan Kurum, Küre'de selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel yaşanan Kastamonu merkez ile Küre ve Devrekani ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Küre ilçesinde selden hasar gören bölgelerde inceleme yapan Kurum, selden sonra yapılan çalışmaları inceleyen Kurum, Küre Belediyesini ziyaret etti, Kaymakam Miraç Topaloğlu ve Belediye Başkanı Salih Turan'dan brifing aldı. Daha sonra Devrekani ilçesine giden Bakan Kurum, buradaki incelemelerinin ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret etti. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kurum'a il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Merkeze bağlı Aşağıyuva köyüne de giden Kurum, hasar gören köprünün bir an önce ulaşıma açılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.