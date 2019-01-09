Bakan Murat Kurum söz verdi ihale çalışmaları hızlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kastamonu ziyaretlerinde Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile yaptığı görüşmenin ardından açıkladığı dev yatırım müjdelerinden ilki olan Atık su Arıtma Tesisi için ihale hazırlıkları hız kazandı. Dev proje için ihale dokümanı alan inşaat yapım firmaları Kastamonu'ya gelerek saha incelemesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Koordinasyonunda yürütülen Entegre Su Projeleri kapsamında yer alan Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi Projesi için ihale dokümanı alan firmalar dün Kastamonu'ya gelerek tesisin yapılacağı Dereköy Mevkiinde saha incelemesinde bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı uzmanları ihale dokümanı alan firmalara süreç ile ilgili Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat toplantı salonunda bilgi verdi. Uluslararası firmaların yoğun ilgi gösterdiği toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı”

Atık su Arıtma Tesisi ile ilgili yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş İPA-2 programının ilk ihaleye çıkacak projesinin Kastamonu Atık su Arıtma Tesisi olacağı müjdesini vererek “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bakanımızın ilimizde verdiği diğer müjdeler içinde aynı hızla çalışmalar sürmektedir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın daima teminatıdır” dedi.

Tesis 41 bin metre karelik alana inşa edilecek

Tüm şehre hitap edecek bir Atık su Arıtma Tesisi'nin Kastamonu'ya kazandırılacağını ifade eden Belediye Başkanı Babaş, “Çalışmanın yapılacağı 41 bin metrekarelik alanda bizler gerekli kamulaştırmaları yaptık. Gerekli olan fizibilite çalışmalarını da hazırladık. Söz konusu proje bütçesinin yüzde 85'i AB hibe katkısıyla gerçekleştirilecektir. Kastamonu Atık su Arıtma Tesisi'nin yaklaşık 30 yılı aşkın şehre hizmet vermesi planlanmakta olup iki kademeli olarak tasarlanmıştır. Tesis 1. Kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp atık suyu, 2. Kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacaktır. Ayrıca 16 Ocak'ta Atık su Arıtma Tesisimizin müşavirlik ihale yapılacaktır” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından ihale dökümanı alan uluslararası inşaat yapım firmaları Dereköy Mevkiinde yetkililerle birlikte alan incelemesinde bulundular. Toplantı, katılım sağlayan firmalara sertifika verilmesiyle sona erdi.