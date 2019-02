Bakan Yardımcısı Ersoy: “Güvenlik güçlerimizin karşısına çıkabilecek bir terörist bozuntusu kalmamıştır”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Türkiye'de güvenlik güçlerimizin karşısına çıkabilecek bir terörist bozuntusu kalmamıştır. Türkiye artık her köşesinde seçimlerini bundan önce olduğu gibi bu seçimde de güvenli ve huzur içinde, sükun içerisinde geçirebilecek kabiliyete, güce ve sağduyuya sahiptir” dedi.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi Toplantısına (İZDES) katılmak üzere Kastamonu'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Babaş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun önderliğinde verdiğimiz bu hizmetleri daha üst seviyelere çıkartmak, sınırlarının belirli bir kısmında hiç devletin kalmadığı, her türlü iç savaşın, savaşın ve terörizmin bütün unsurlarının kullanıldığı bir coğrafyada ülkemizin sadece bölgesinde değil Dünya'nın en huzurlu limanlarından biri haline getirmektir. Bugün artık dünyanın en güvenli şehirleri artık Türkiye'dedir rahatlıkla diyebiliyoruz. Bölücü terör örgütünü artık ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik, inlerinden çıkamaz hale getirdik” dedi.

“Hizmetlerin başarıyla yürütülmesinden büyük mutluluk duyduk”

Kastamonu'da bürokratik hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesini takdir ettiklerini ifade eden Ersoy, “Kastamonu'da bu hizmetlerimizin çok memnuniyet verici şekilde sunulduğunu, özellikle nüfus hizmetlerimizde bütün beklentilerin günü birlik karşılanabildiği, emniyet ve asayiş hizmetlerimizde, güvenlik hizmetlerimizde önemli bir eksikliğimizin olmadığını, önemli bir beklentinin olmadığını, bütün birimlerimizin, valimizin koordinasyonunda çok uyumlu, işbirliğine ve paylaşmaya dayalı bir şekilde hizmetlerimizi yürüttüklerini görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Güvenlik güçlerimizin karşısına çıkabilecek bir terörist bozuntusu kalmamıştır”

31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimlerinin güvenli bir ortamda geçeceğinden hiçbir şüphelerinin bulunmadığını söyleyen Bakan Yardımcısı Ersoy, “Türkiye'de 31 Mart'taki seçimlerin Kastamonu'da nasıl güvenli bir şekilde geçeceğine inanıyorsak Hakkari'de de aynı şekilde gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Artık Türkiye'de hiçbir terör örgütü devlete ve millete, herhangi bir şeyi dikta etmeyi ima edebilecek potansiyeli bulamayacaktır. Böyle bir potansiyelde kalmamıştır. Devletimiz, ülkemizin her köşesinde vardır, güvenlik güçlerimiz ülkemizin her noktasına hakimdir. Türkiye'de yerleşime kapalı hiçbir köy yoktur, Türkiye'de kullanılamayan hiçbir yayla kalmamıştır. Türkiye'de güvenlik nedeniyle kapalı tutulan, ulaşıma zaman zaman kapatılan hiçbir yolumuz kalmamıştır. Türkiye'de güvenlik güçlerimizin karşısına çıkabilecek bir terörist bozuntusu kalmamıştır. Türkiye artık her köşesinde seçimlerini bundan önce olduğu gibi bu seçimde de güvenli ve huzur içinde, sükun içerisinde geçirebilecek kabiliyete, güce ve sağduyuya sahiptir” şeklinde konuştu.

“Hizmetlerimizi alanları ziyaret edip, memnuniyetlerini soruyoruz”

Ersoy, şöyle devam etti: “Bakanlığımızın verdiği hizmetlerin etkin, verimli, süratli hem de ekonomik olması ve vatandaş memnuniyetine dayalı bir anlayışla sunulmasını sağlamak amacıyla, Bakanlık olarak bir dizi projeler ve uygulamalar hayata geçirdik. Bunların bir tanesi de İZDES dediğimiz yerinde izleme ve değerlendirme projesidir. Bugün bu kapsamda Kastamonu'dayız. Bu kapsamda hizmeti almış vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. Onlara fikirlerini sorduk, değerlendirmelerini aldık sonra bir araya gelip bunları değerlendireceğiz. Burada gördüğümüz iyi uygulamaları başka illerimize taşıyacağız ve böylece Valilerimizin önderliğinde bütün bakanlığımızın hizmet sonucu birimlerinin başkanlarını, temsilcilerini tam bir uyum koordinasyon içinde, milletimize hizmet etmesini ve milletimizin her geçen gün ağırlaşan, zorlaşan bu coğrafya şartlarında ülkemizde huzur ve güven içinde yoluna devam edebilmesini sağlamaya çalışacağız.”