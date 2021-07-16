Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti

Çeşitli ziyaretler için Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, ilçe şehitliğini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Ziyaretlerde bulunmak ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programlarına katılmak için memleketi Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın ilçedeki ikinci durağı şehitlik oldu. Tosya Şehitliğinde düzenlenen anma programına katılan Bakan Yardımcısı Kaymakçı, 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitler için okunan Kur'an- Kerim ve duanın ardından şehitleri ziyaret ederek Fatiha okudu ve şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.