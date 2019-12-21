Bakan Yard?mc?s? Kaymak?? Tosyal? muhtarlarla bulu?tu

?e?itli programlara kat?lmak i?in memleketi Kastamonu'nun Tosya il?esine gelen D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak?? muhtarlarla bir araya geldi.

D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak??, Tosya'da bir dizi programa kat?ld?. Kaymak?? ilk olarak ?l?e Milli E?itim M?d?rl??? taraf?ndan organize edilen kariyer g?nlerine konu?mac? olarak kat?ld?. Buradaki program?n ard?ndan il?e y?neticilerine nezaket ziyaretinde bulunan Kaymak??, ak?am saatlerinde Tosya Kaymakaml??? taraf?ndan d?zenlenen muhtarlar ve sivil toplum kurulu?lar? toplant?s?na kat?ld?.

Kaymakam Deniz Pi?kin, Belediye Ba?kan? Volkan Kavakl?gil, ?l?e Milli E?itim M?d?r? S?tk? Murat Demirci Tosya Meslek Y?ksekokulu M?d?r? Prof. Dr. Selahattin Kaymak??'n?nda kat?ld??? muhtarlar ve sivil toplum kurulu?lar? toplant?s?na kat?lan Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak??, muhtarlar?n s?k?nt? ve sorunlar?n? dinledi. Kendilerine iletilen sorunlar? tek tek dinleyen Kaymak??, Ankara'ya d?n??lerinde bildirilen konularla ilgileneceklerini ve sonu?lar? konusunda da bilgi vereceklerini s?yledi.

Toplant?n?n ard?ndan Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak?? il?edeki program?na devam etmek ?zere ba?evine ge?ti.