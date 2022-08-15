Bakan Yardımcısı Yumaklı, Devrekani ilçesini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'daki temasları çerçevesinde Devrekani Belediyesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da üç gün boyunca Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. Ziyaret çerçevesinde önceki gün Devrekani ilçesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yumaklı, Devrekani Belediyesini ziyaret ederek Başkan Engin Altıkulaç ile görüştü. Başkan Altıkulaç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Yumaklı'ya brifing vererek yatırım çalışmaları devam eden Devrekani Besi Organize Sanayi Bölgesinin kurulumu için destek istedi. Devrekani Besi Organize Sanayi Bölgesinde proje çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Altıkulaç, bu yıl içerisinde OSB'nin temelinin atılacağını kaydetti.

Devrekani Belediyesi ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Yumaklı, ilçede faaliyet gösteren çiftlikleri gezdi. Bakan Yardımcısı Yumaklı, besicilerle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Bakan Yardımcısı Yumaklı, Devrekani ilçe ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı.