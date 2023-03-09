Baklava imalathanesindeki doğalgaz sızıntısı 6 kişiyi hastanelik etti

Kastamonu'da baklava imalathanesinde meydana gelen gaz sızıntısı sebebiyle 6 kişi zehirlendi.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Saraçlar Mahallesi Platin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki baklava imalathanesinde meydana gelen doğalgaz sızıntısından M.T., S.Ö., A.Ö., İ.B., A.K. ve M.F.D. isimli işçiler etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.