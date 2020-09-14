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Balık tutmaya giden şahıs, suya düşerek boğuldu

Kastamonu’da sabah erken saatlerde balık tutmak için baraja giden şahıs, suya düşerek boğuldu.

Kastamonu'da sabah erken saatlerde balık tutmak için baraja giden şahıs, suya düşerek boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balık tutmak için Karaçomak Barajına giden 55 yaşındaki Seyfettin Urgancı, dengesini kaybederek suya düştü. Urgancı, sudan çıkamayarak boğuldu. Bir süre sonra yakınları haber alamayınca ihbarda bulundu. Karaçomak Barajında yapılan incelemede Seyfettin Urgancı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Urgancı'nın cenazesi, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılarak morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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