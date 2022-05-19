İhlas Haber Ajansı

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Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde baraja düşerek mahsur kalan karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde baraja düşerek mahsur kalan karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.


Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü Karadere Barajına karaca düştüğü ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Karadere Barajına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin koordinasyonuyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Barajdan kurtarılan karaca, sağlık kontrolünden geçirilerek doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

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