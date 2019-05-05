Barakada çıkan yangını TOMA söndürdü

Kastamonu'da inşaat işçilerinin kaldığı barakada çıkan yangını bölgede bulunan TOMA söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeytkent Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında bölgede bulunan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA, yangına müdahale etti. TOMA'nın müdahalesiyle söndürülen yangın, olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince soğutma çalışmalarıyla kontrol altın alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.