Başkan Altıkulaç: "İstanbul'a sevk edilen kurbanlıkların yüzde 60'ı satıldı"

İstanbul'a giden çiftçileri kurbanlık satış noktalarında ziyaret eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu'dan İstanbul'a sevk edilen kurbanlıkların yüzde 60'ının satıldığını kaydetti.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu'dan İstanbul'a kurbanlık hayvan satışı yapan Kastamonulu besicileri ziyaret etti. AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu ile birlikte İstanbul'da kurbanlık satış noktalarını ziyaret eden Başkan Altıkulaç, besicilerle bir araya gelerek bir ihtiyaçlarını sordu.

Besicilerin talip ve isteklerini de dinleyen Başkan Altıkulaç, “Devrekanili üreticilerimiz, kurbanlık yetiştiricilerimiz İstanbul'da beş noktada kurbanlık satışlarını yapmaktadırlar. Sultangazi, Başakşehir, Alibeyköy, Kağıthane ve Maltepe pazarlarında bizim üreticilerimiz ticaretlerini yapıyorlar. Gözlemlediğimiz tablo şudur. Büyük ölçüde satışlar gerçekleşmiş ama bu seneki kurban satışlarının çok hızlı gitmediğine şahit olduk. Bugün itibariyle kurbanlıklarımızın yüzde 60'ının satıldığını söyleyebiliriz. Normal fiyatlara baktığımızda canlı baskülün İstanbul'da 130 ila 150 liradan pazar bulduğunu gözlemliyoruz. Bunun yanında gurbetçi hemşehrilerimiz öyle tahmin ediyorum ki bu yılki kurban bayramlarını memleketlerinde geçirmek istiyorlar. Dönüş yolunda çok ciddi bir kalabalık söz konusu, bizi sevindiren nokta İstanbul'a götürülen kurbanlıklarda herhangi bir hastalık belirtisinin olmaması. Ancak inşallah diyelim artık, dönüşte kurbanlıkların tamamı satılır. Sanki bu sene satışlar biraz durgun gidiyor gibi gözüküyor. İlçemizden toplam büyükbaş olarak 2 bin adet kurbanlık sevkiyatı olmuştu. Bunların tahminen tamamı satılmasa bile yüzde 80-90 civarının satılacağını ben öngörmekteyim. Tüm hemşehrilerime şimdiden kazasız, belasız hayırlı bayramlar diliyorum. Dönüş yolunda ve geliş yolunda trafik kurallarına uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından oldukça önemli. Her bir hemşehrime saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olsun inşallah” dedi.

İstanbul'da büyük oranda kurbanlık kesimlerinin yapılacağı yerler ile ilgili sorun olduğunu söyleyen Başkan Altıkulaç, “Kurban üreticisi pazarda kurbanını sattığı zaman kurban alıcısının kurbanı kesebileceği bir alan İstanbul belediye başkanlıkları tarafından kimi pazarlarımızda var ama büyük ölçüde kesimle alakalı sıkıntı var. Onun için vatandaşlarımız kurbanını alınca nerede keseceği konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. İstanbul belediyelerimizden ben kurban kesim noktasında özenli bir çalışma yapmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu hem kurban kesen vatandaşlarımız için önemli bir konu hem de kurban üreticilerimiz Anadolu'dan İstanbul'a kurbanlık getiren üreticilerimiz açısından oldukça önemli bir husustur” diye konuştu.