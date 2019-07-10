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Başkan Altıkulaç'tan Gençlik Merkezi girişimi

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, adaylık sürecinde seçilmesi halinde yapmayı vaat ettiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.


Devrekani'de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Eski Belediye Hizmet Binası'nın restorasyon çalışmaları için başlangıç yapan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Bu projeyle vaat ettiğimiz projelere bismillah dedik. Halkımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemiz Cumhuriyet Meydanında bulunan Eski Belediye Binamızın tadilat çalışmalarına başladık. Allah'ın izni ile halkımıza sözünü vermiş olduğumuz Gençlik Merkezi'ni de ilçemize kazandıracağız. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.


Ayrıca Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından anket düzenleyerek binanın dış cephe alternatiflerini halkla paylaşarak fikir alışverişinde de bulundu.

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