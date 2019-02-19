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Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe merkezinde Salı günü kurulan sarımsak pazarını ziyaret etti.


Sarımsak üreticileriyle bir araya gelen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü sarımsağının dünyaca önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Sarımsağın başkenti Taşköprü'dür. Bu yüzden Taşköprü sarımsağına tüm Taşköprülülerin sahip çıkması gerekiyor” dedi. Sarımsak satıcıları ile sohbet eden Başkan Arslan, satışlarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Sarımsak üreticileri ise, Başkan Arslan'a Taşköprü sarımsağının tanıtımı ve coğrafi işaret alınmasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Sarımsak pazarında bu hafta ufak boy sarımsak 5 TL, orta boy sarımsak 9-11 TL, iri sarımsak ise 13-15 TL'den alıcı buldu.

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