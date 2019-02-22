Başkan Arslan, Taşköprü'de seçim bürosu açtı

Seçim bürosunun açılışı Karasait Cami karşısındaki seçim bürosu önünde gerçekleşti. Taşköprülü vatandaşların ve partililerin yoğun katılım gösterdiği açılışta konuşan Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Taşköprü Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, geride bıraktığı 10 yıl boyunca yaptığı ve yeni dönemde de yapacağı projelerinden bahsetti. Arslan, “10 yıl önce göreve geldiğimizde çöplerimizi nereye atıyorduk? Kuru Çay'a. Şimdi çöplerimiz nereye gidiyor? Katı Atık Toplama Merkezi'ne ve oradan da elektrik üretiminde kullanılıyor. Biz yıllar önce çöp kokusunda balkona dahi çıkamazdık diyorlar, şimdi bu sorun çok geride kaldı. Ayrıca 10 yıl önce doğalgazdan bahsedebilir miydik? Ama şimdi hepimiz kullanıyoruz. İlçemizin de havası değişti. Malumunuz yeni otogarımız hizmete girdi. Otogarımız ilçemize bir şehir kimliği de kazandırdı. Çok yakında içme suyu projemizde tamamlanmak üzere. Onu da siz değerli Taşköprü halkına kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Peki, bitti mi? Hayır, yapacağımız hizmetler bitmedi şimdiki hedefimiz ne? Taşköprü Organize Sanayi'de fabrika bacaları tüttürmek bunu da bir an önce ilçemize kazandırmak için yeniden aday oldum. Ben Taşköprü'ye ve Taşköprülülere hizmet etmeyi kendime bir görev saydım. Allah'ın rızasını siz değerli Taşköprülülerin rızasını kazanmak benim için en büyük mutluluktur ve bunun için çalışmaya gayret etmeye var gücümle devam edeceğim. Sizin de desteklerinizi esirgemeyeceğinize olan inancım tamdır” dedi.

Muhalefetin kendir üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını söyleyen AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, Başkan Arslan'a ve partilerine 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde destek istedi. Çelik, “Birileri tutturmuş kendir üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Taşköprü diyorlar, Germeç diyorlar, Hanönü diyorlar. Sizler hayatınızda kendirin ne olduğunu nerden bileceksiniz. Sanki AK Parti göreve geldiğinde ilçede kendir varmışta biz bunun ekimine son vermişiz gibi göstermeye çalışıyorlar, oysaki alternatif ürünlerle kendir üretimi yıllar önce biz göreve gelmeden zaten bitmişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla biz yeniden Taşköprü'de kendir ekeceğiz, üreteceğiz. Onlar konuşur, AK Parti yapar değerli kardeşlerim bizlerden desteğinizi esirgemeyiniz size hizmet etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol da, her zaman olduğu gibi yaklaşan yerel seçimlerde de partisine ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a vatandaşların destek olmasını istedi. Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesini Milletvekili Çelik, Başkan Arslan, İlçe Başkanı Erol ile diğer davetliler birlikte kesti. Açılışta kurban kesiminin ardından dua edildi. Açılışın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.