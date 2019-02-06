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Başkan Arslan, vatandaşlarla bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Taşköprü Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, vatandaşlarla bir araya geldi.


İlçede bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Arslan, vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.


Vatandaşlara ve esnaflara gösterdikleri teveccühten ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Arslan, ilçenin en büyük sıkıntısı durumundaki işsizliğin önüne geçmek için Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı çalışmasının hızla tamamlanmasının ardından hizmete açılıp fabrika bacalarının yeniden ilçede tüteceğini söyledi.


Başkan Arslan, ayrıca Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nin son aşamaya geldiğini ve buranın tamamlanmasıyla birlikte Taşköprü'nün 50 yıllık doğal kaynaklı içme suyuna kavuşacağını kaydetti.

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