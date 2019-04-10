Başkan Aydın, İhsangazi'de devir teslim törenine katıldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den İhsangazi Belediye Başkanı seçilen Hayati Sağlık'ın devir teslim törenine katılan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, kendilerini destekleyerek MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye karşı mahcup etmedikleri için Kastamonu halkına bir kez daha teşekkür etti. Başkan Aydın, “Bundan sonra hizmet neymiş göreceksiniz. Verdiğimiz her sözün arkasındayız. 1 Nisan Pazartesi günü uyandığınızda Kastamonu'nun havası değişecek dedim. Artık Kastamonu'nun ayrı bir havası var, vallahi kokusu değişti Kastamonu'nun. İhsangazi'nin de değişti” diye konuştu.

Şu an itibariyle ağır bir sorumluluğun omuzları üzerinde olduğunu bildiklerini söyleyen Başkan Aydın, “Kastamonu'yu, Tosya'yı, Taşköprü'yü, İhsangazi'yi, Seydiler'i kazandık. Demek ki milletimiz bizim söylemlerimize itibar ettiği ve bizlere güvendi. İnşallah bizlerde bu güvene layık olacağız” diye konuştu.

Kastamonu halkının işi ehline emanet ettiğini vurgulayan Başkan Aydın, “Bizde bu görevi layıkıyla yapacağız. Devletin malının beytül mal olduğunu ifade etmiştik. Yetim hakkını, kul hakkına riayet ederek bu işi yapacağız. İnşallah tek işimiz belediyecilik olacak, belediyecilik dışında hiçbir iş yapmayacağız. Çünkü ülkücü milliyetçi hareketin lideri önce ülkem ve milletim sonra partim diyen birisidir. Bizler en son plandayız, önce milletimiz olacak, sizler olacaksınız. Ayırmadan kayırmadan İhsangazi için CHP'lisine de, AK Partilisine de, diğer siyasi partilerinde Belediye Başkanı olacak. Belediye Başkanımızda bizlerde 7/24 artık sizlerin emrinizdeyiz. Farkımızı görecekseniz, artık hizmet zamanı. Belediyeyi devir aldıktan sonra hizmetlerimize vakit kaybetmeksizin başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Törene Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, eski MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ile vatandaşlar da katıldı.