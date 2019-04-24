Başkan Aydın, MHP lideri Bahçeli'ye Sanat-ı Tesbih hediye etti

Devlet Bahçeli'ye Sanat-ı Tesbih hediye etti.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Antalya'da MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Aydın, Bir süre MHP lideri Bahçeli ile sohbet etti. Ardından MHP İl Başkan Aydın, Bahçeli'ye Tesbih Ustası Aydoğan Kargacıoğlu tarafından yapılan Sanat-ı Tesbih hediye etti.

Tesbih Ustası Aydoğan Kargacıoğlu tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel olarak yapılan tesbih büyük ilgi gördü.

Özel olarak hazırlanan tesbihte habbeler için büyük köpekbalığı fosili, imame için su aygırı, fren için balina dişi, ayraç ve duraklar için kılıç balığı kılıcı, sistem arası habbeler için deniz kaplumbağası. hitame ve sarkaç içinde mors dişi özü ve minesi kullanıldı.

MHP İl Başkan Aydın, “Liderimiz Devlet Bahçeli, Antalya'da Kastamonu adına verdiğimiz hediyemizi kabul ederek bizleri onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.