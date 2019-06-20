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Başkan Aydın, Rektör Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne yeni atanan Prof.

Dr. Ahmet Hamdi Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Başkan Aydın, “Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı olarak Kastamonu Üniversitesi yeni Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal beyefendiye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.

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