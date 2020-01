Başkan Aydın, “Uzman Erbaş eğitim alayı Kastamonu'dan gitti”

MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından “Kastamonu'da Daday İçin Bir Olduk” sloganıyla muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Daday'da mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı istişare toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Ballıdağ Hastanesinin atıl vaziyette yıllardır bekletilmesini eleştirdi.

“Ülke olarak zor günler geçiriyoruz”

İlkeli bir siyaset yaptıklarını söyleyen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında MHP, bütün teşkilatlarıyla Türk milletinin geleceği adına 24 Haziran'da hukuksal alt yapısı oluşturulan Cumhur İttifakına destek vermeye devam ediyor. MHP, lideri ve teşkilatlarıyla hiçbir karşılık beklemeden Türk milleti adına Cumhur İttifakına destek veriyor, vermeye de devam edecek. Herkesin gelinen süreçte Türkiye'nin bir beka sorunun olduğunu gördü. Suriye'deki durumu görüyorsunuz, Irak'ın durumu belli, Akdeniz'deki gerginliği görüyoruz, yani zor günler geçiriyoruz. Bu yüzden önceliğimiz birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek” dedi.

MHP'nin 31 Mart'taki seçimlerde büyük başarı elde ettiğini söyleyen Başkan Aydın, “Kastamonu'nun yüzde 73.8'ini MHP yönetiyor. Tevazuyu kaybetmeden hizmetimizi yapacağız. Biz artık siyaseti bıraktık ve parti ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türk milletini kimsenin bölemeyeceğini ifade eden Başkan Aydın, “Birlik ve beraberliğimiz muhafaza ettiğimiz sürece kimse bize bir şey yapamaz. Fakat bir takım siyasiler birilerinin güdümünde bulunuyor. Hala Türk milletini farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermeyin, bunları sizler biliyorsunuz zaten” şeklinde konuştu.

Haşdi Şabi denilen örgütün İranlı komutanının ABD tarafından öldürüldüğünü belirten Başkan Aydın, “Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için öncelikle Liderimiz Devlet Bahçeli beye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Daday yolu artık benim sorunumdur”

Daday'ın bir garabette olduğunu savunan MHP İl Başkanı Aydın, “Bu garabetten Daday'ı kim kurtaracak? Siyasiler kurtaracak. Peki, niye yapmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir muhtarımızda hayatını kaybetti kazada. Bu yolun her şeyi bitmiş. Yapılmayan ilçe yok, peki Daday niye yok? Kendi kendinize soruyor musunuz? Sebebi nedir, bu artık MHP İl Başkanı olarak benim sorunum. Size yemin ediyorum bunun peşini bırakmayacağım. Her gün gelip gidiyoruz bu yolu. Yazık günah değil mi? Dadaylıyı neden cezalandırıyorsunuz? İnsanlarla dalga geçmemek lazım. Kaçıncı kaza oldu bu yolda. Kastamonu'da maalesef bürokratların önünde iki büklüm olunuyor. Onların sahibi sizsiniz. Mücadele etmeniz lazım. Tamamen ilgisizlik ve vurdumduymazlıktan oluyor. Ben niye buraya geldim? Otururdum il başkanlığın gelen giden olurdu. Ama sizin derdinizle ben dertlenmiyorsam, az önce söylediğim önce ülkem ve milletim ilkesine uymuyorum demektir. Biz seçimden seçime sizlerle olmayacağız. Bunların peşini bırakmayacağız. Daday yolu, her yaptığım programında benim ilk gündemim olacak” ifadelerini kullandı.

“Milyonluk yatırım çürüdü gitti”

Devlet Su İşlerinin her tarafta baraj ve gölet çalışması olduğunu hatırlatan Başkan Aydın, “Daday'da Bezirgan Barajı var. Allah aşkına neden bu barajı yapmıyorsunuz. DSİ her tarafta baraj yapıyor, gölet yapıyor. Barajı ihalesi bitmiş, DSİ sen bu barajı niye yapmıyorsun” dedi.

15 yıldan fazladır Ballıdağ Hastanesinin atıl vaziyette beklediğini belirten Başkan Aydın, “Kaç yıldır Ballıdağ öyle, bu ayıp da bu siyasetçilere yeter. Bu ne demektir. Devletin milyonluk yatırımı çürüdü gitti. Artık ne yapacaksınız yapın, bunun kararını verin. Sadece Ballıdağ Hastanesi değil, MİEM dedik, KESOB binası dedik, fakülte dedik. MİEM binası Allah'a şükürler olsun, şimdi orası ihale aşamasına geldi, devletten parasını aldı. Milli takımlar kamp merkezi oluyor. Ama çok şükür bu yıl faaliyete geçecek” diye konuştu.

Daday'da Ballıdağ Hastanesinin yanı sıra cezaevinin de kapandığını hatırlatan Başkan Aydın, şöyle konuştu: “Sizin ne biçim bir kaderiniz var. Hastaneniz gitti, askerlik şubesi gitmiş, adliye gitmiş, YİBO gitmiş. Siyaseti artık bırakıp bu meseleler üzerinde duralım. İdeolojik davranmanın bir anlamı yok. Bizim işini yapan hiç kimseyle işimiz yok”

“Uzman erbaş eğitimi elimizden gitti”

Gölköy'de yapılan uzman erbaş eğitiminin de Kastamonu'dan gittiğine işaret eden Başkan Aydın, şöyle devam etti: “Alayda uzman erbaş eğitimi vardı, o elimizden gitmiş. Kastamonu'ya çok büyük katkısı vardı. Kastamonu'ya çok büyük katkısı vardır uzman erbaşlarının eğitiminin. Kastamonu'dan neden gidiyor. Herhalde Safranbolu'ya gidiyormuş uzman erbaşlar. Normal er eğitim alayı olacakmış. Bir yemin töreni olacak, çarşıya bile çıkmayacaklar. Yemin töreni yapılıp aileleriyle birlikte çekip gidecekler. Kastamonu ekonomisine ciddi katkısı olan bu alay neden Safranbolu'ya veya başka bir yere gidiyor. Hakkımızı savunamıyoruz. Otur meclise, kanun teklifi üzerine ver. CHP Milletvekili'ne de söylüyorum, diğerlerine de söylüyorum. Orada meclistesiniz, boş beleş işlerle devamlı uğraşıyorsunuz. Kastamonu'nun meselelerinde neden yoksunuz? Niye Ballıdağ'da yoksunuz? Niye Daday yolunda yoksunuz? Bunu niye takip etmiyorsunuz? Mecliste abidik kubidik işlerle uğraşacağınıza bunu niye takip etmiyorsunuz, niye Dadaylıya hakkını vermiyorsunuz? Biz bu işlerin takipçisi olacağız.”

Başkan Aydın, Daday'a hangi hizmet yapılaması gerekiyorsa hiçbir ayrım yapmadan Dadaylıların emrinde olduğunu söyledi.

“Üç beş para babası Kastamonu'yu teslim almış”

Türkiye'nin ekonomisine yön veren Kastamonulu iş adamlarının olduğunu sözlerine ekleyen Yüksel Aydın, şunları söyledi: “Özellikle muhtarların konuşması gerekiyor. Konuşmazsak çözüm üretemeyiz. Konuşmayan bir milletiz bizim asıl sıkıntımız budur. Üç beş tane para babası Kastamonu'yu teslim almış, Ankara yolunu birisi kapatmış, Devrekani tarafını Çatalzeytin tarafını birisi kapatmış, şimdi onlar zannediyor ki Kastamonu insanı buna razı olmuş zannediyor. Seçim zamanı söylediğimiz gibi artık yok öyle bir şey. Vatandaşın hakkı ne ise seninde hakkın o kadar olacak. O kabadayılığı bitirdik, bitireceğiz. Kastamonu'da kimsenin ayrıcalığı olmayacak. Halkımız yeni yeni toparlanmaya çalışıyor, kendisine geliyor. Bu oyunlar burada da oynanıyor İstanbul'da da oynanıyor. Kastamonu'nun adını değiştireceğine gelsene memleketine. Neymiş Gazi Kastamonu olacakmış, arkadaş beni niye Gazi Kastamonu yapıyorsun. Ben hiç istila görmedim ki, biz şehit verdik, mücadele verdik. Kastamonu zaten isim olarak bir markadır. İşleri güçleri Kastamonu markasını kullanarak kendilerine bir paye çıkarmak.”

Kastamonu'ya kimsenin yatırım yapmadığını ifade eden Başkan Aydın, “Kastamonulu işadamlarımız var. Türk ekonomisine yön veriyor. Ama bir tane Kastamonu'ya yatırım yapan yok. Bir yatırımınız, bir eseriniz olsun. Kastamonu adına her şeyde onlar ama Daday'ın yolu nerede? Milyon dolarlık iş adamlarımıza sesleniyorum. Burada trafik kazalarında vefat eden insanlar var. Her şey bitmiş, en önemli kısmında yolun yapımı durdurulmuş. MHP olarak elimizden geldiği sürece yanınızdayız. Yüksel Aydın'a 24 saat ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Başkan Aydın, Dadaylı işadamlarına çağrıda bulunarak ilçeye üniversite öğrencilerinin konaklayabileceği bir yurt yapılması talebinde bulundu.