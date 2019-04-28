Başkan Aydın'dan mermer ocakları çıkışı

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuları değerlendirdi. 600 kişinin istihdam edildiği ve 20 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı mermer ocaklarının kapatılmasıyla ilgili Kastamonu'nun kaderiyle oynandığını belirten Başkan Aydın, “Kastamonu'da İl Mahalli Çevre Kurulu diye bir kurul var. Bu kurulun üzerinden Kastamonu'da bir şeyler oluyor. 600 istihdamın olduğu ve tek başına 20 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı bir sektörden bahsediyoruz. Ama bunları şimdi ne hikmetse kapatıyoruz. Bunların hepsi de ruhsatlaştırılmış alanlar. Malum birkaç tanesi kalıyor diğerlerini kapatıyoruz. Yani bunu birinin izah etmesi lazım Kastamonu'ya, Kastamonu insanına, ilgilisi kimse bu sorduğumuz soracağımız soruların cevabını versin. 20 milyon dolarlık ihracatın olduğu bir sektörü ne adına kapatıyorsunuz bunları izah edin Kastamonu halkına. İl Mahalli Çevre Kurulun da kim varsa, oralarda imzaları atan kimse, Kastamonu'nun kaderiyle oynadıklarının farkına varsınlar” dedi.

“Ramazan'da mahallelere iftar çadırı kurulmayacak”

MHP İl Başkanı Aydın, Kastamonu Belediyesi tarafından Hacı İbrahim Sofrası adına iftar çadırının kurulacağını belirterek, fakat her mahallede bu yıl iftar çadırlarının kurulmayacağını söyledi.

Aydın, “Mübarek Ramazan Ayının Kastamonu'muz için güzelliklere vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Kastamonu insanı bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşayacak. Nasrullah Camii çevresinde bir Ramazan Sokağı oluşturacağız. Burada tasavvuf müzik dinletileri, semazen gösterileri, dini sohbet ve konuşmacılar, aşık ile maşuk, ibiş ve memiş, meddah takımı, ipli kuklalar, Nasrettin Hoca, Keloğlan, orta oyunu, maskotlar gibi gösteriler olacak. Ayrıca ikramlar yapılacak. Belediyemizin kurduğu çadır devam edecek. Kuzeykent Mahallesinde de olacak. Ama mahalle bazında bir durum söz konusu olmayacak. Oralarda ki ihtiyaç sahiplerini sessizce tespit edeceğiz ve bir elin verdiğini öbür el duymayacak, görmeyecek her şeye uygun şekilde yani bunu tantana ile yapmayacağız. İmkanı olmayan bütün vatandaşlarımıza ulaşıp yapılması gereken ne ise yapacağız” dedi.

“Dalımızı kıranın, ağacını kökünden söker atarız”

İnebolu ve Bozkurt Belediyesinde Ülkü Ocaklarının başkanlarının çöpe verilmesine tepki gösteren Başkan Aydın, şunları kaydetti: “İlçe Belediye Başkanlarını tekrar uyarmak istiyorum, yöneticileri de dahil. Sadece iki isim söyleyeceğim, Bozkurt ve İnebolu'da ülkü ocakları başkanlarımızı çöpe verdiler. Bunun bizde farklı anlamları var. Sayın Belediye Başkanları biz bunu farklı anlıyoruz, farklı algılıyoruz. Cumhur İttifakı diyoruz, hatır onun hatırı bizim asabımızı bozmayın. Ben sizi uyardım, il başkanınızı uyardım. Bizim ocak başkanımızın yerini değiştir ama çöpe veremezsin. Bu hatadan dönün. Gerekirse bunu Ankara'ya taşırım. Bu lüzumsuzluğu yapmaya devam ederseniz bunun karşılığında vereceğimiz cevap çok ağır olur, kaldıramazsınız bunu bilin. Sizin de Kastamonu Belediyesinde akrabalarınız var, eşleriniz, çocuklarınız var bir tanesini rencide mi etmişiz. Bir tanesine lüzumsuz bir davranışımız mı olmuş. Onun için kendinize çeki düzen verin bizi de böyle konuşmak zorunda bırakmayın. Bu konuda son söz de şu olsun “Dalımızı kıranın, ağacını kökünden söker atarız” haberiniz olsun.”

“Artık seçim bitti, sadece Kastamonu'yu düşüneceğiz, siyasi hesap uğruna Kastamonu'yu feda etmeyelim”

Kastamonu Üniversitesi'nde rektörlükle ilgili seçimlerin olduğunu hatırlatan Başkan Aydın, şöyle konuştu: “Artık seçim bitti, sadece Kastamonu'yu düşüneceğiz, siyasi hesap uğruna Kastamonu'yu feda etmeyelim diyorum. Rektörlükte ortak bir noktada buluşalım. Kastamonu'nun öz evladı olan Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu var. Hem donanımlı hem de kendisini yetiştirmiş bir insan. Çünkü Kastamonu Üniversitesi bizim için çok önemli, Kastamonu adına önemli. Çünkü oradan yetişen insanlar Türk Milletine, Türk Devletine, Kastamonu'ya hizmet edecek. Bu konuda inşallah bir birliktelik sağlarız. Bütün Kastamonu burada siyasi angajmanları bir kenara bırakarak bir seferde Kastamonulu olalım diyorum ben bütün siyasilere, bütün sivil toplum kuruluşlarına. Kastamonu adına ortak bir şey yapalım yoksa Kastamonu kaybediyor, hepimiz kaybediyoruz.”

Başkan Aydın, Antalya kampında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiklerini belirterek, “Sayın Genel Başkanımızla özelde de görüşmemiz oldu. Kastamonu'ya desteğinin özel olacağını ifade etti. İlk desteği de rektörlükle ilgili, kendisinin görüş ve düşüncelerini aldık, kendi düşüncelerimizi ifade ettik” dedi.

“Yapıyorsan yap, yapmıyorsan çek git”

Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takımının ligde şampiyon olduğunu hatırlatan Başkan Aydın, “Takımımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Yöneticilerine, oyuncularına çok teşekkür ediyoruz bize bu keyfi yaşattıkları için. Bir de Kastamonuspor'umuz var dillere destanda bir başkanı var, konuşma diyoruz konuşuyor basın yoluyla hala bizi tahrik ediyor. 20 gün olmuş belediye seçimi biteli sen ne istiyorsun bizden, biz öbürleri gibi yapmayız. Sen başkan olmuşsun yürü git, yapamıyorsan çek git, o kadar basit. Ona mesajım budur. Beni daha fazla zorlama, ne Belediye Başkanımı ne de İl Başkanı olarak beni daha fazla zorlama, ben seni tanıyorum çünkü. Yapıyorsan yap yapmıyorsan çek git. Dilenci gibi gazeteler de yok şöyle oldu yok böyle oldu böyle bir şey olmaz. Kastamonuspor'un sahibi Kastamonu halkıdır, bulunmadık Bursa gülü müsün sen? Kastamonu'da 20 tane insan çıkar Kastamonuspor kulübünü yönetecek, sızlana sızlana böyle kulüp başkanlığı olmaz. Sadece mesajım o, ‘Yapıyorsan yap yapmıyorsan çek git” diye konuştu.