Başkan Aydın'ın çağrısına STK'lar duyarsız kalmadı

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'nun ortak değer olduğunu belirterek, il dışında yaşayan iş adamlarına Kastamonu'ya destek olma çağrısında bulunmuştu. Başkan Aydın'ın bu çağrısına duyarsız kalmayan KAS-DER Başakşehir Şubesi, hazırladığı çanta, kırtasiye ve spor malzemelerinin bulunduğu bin 500 adet hediye paketini ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Yardımın ardından dernek yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Başkan Aydın, memnuniyetini dile getirerek, “Çocuklarımız dolayısıyla geleceğimiz için bu anlamlı ve çok değerli desteklerinden dolayı KAS-DER Başakşehir Başkanı Ercan Alioğlu ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle projeler hem bizi hem Kastamonu halkını memnun ediyor. Destek çağrılarımıza bütün iş adamlarımızdan da olumlu cevaplar bekliyoruz. Biz Kastamonu'yu bulunduğu noktadan daha yukarılara çıkarmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Herkesten çağrılarımıza destek bekliyoruz” dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu