Başkan Babaş, dernekleri ve odaları ziyaret etti

Bunları hayata geçireceğiz” dedi. Babaş, E-Kastamonu Ticaret Portalı projesiyle de esnafların pazar sorununun ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Güven Tur Yolcu Taşıma Kooperatifi, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Birliği, KESOB, Sakatlar Derneği, Tosyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Taşköprü Sağlık Meslek Lisesi Mezunları Derneği, Görme Engelliler Derneği, Kastamonu Evrensel Hafızlar Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği ve Mikro Finans Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde Başkan Babaş, kaliteli ve nitelikli üretimi arttırmak ile üretilen ürünlere pazar oluşturulması noktasında hazırladığı üç projeyle ilgili oda başkanlarına ve üyelerine bilgiler verdi. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve KESOB Başkanı Dursun Ergin ile yaptığı görüşmede ‘Sen Üret Devlet Pazarın Devlet Olsun', ‘Esnaf İnovasyon Merkezi' ve ‘E-Kastamonu Ticaret Portalı' projeleriyle ilgili konuşan Başkan Babaş, “Bu projelerimiz nitelikli ve kaliteli ürün üretimini sağlayacağı gibi üretilen ürünlerin pazarının oluşturulması noktasında da elimizi kuvvetlendirecektir” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, seçim manifestosunda var olacak projelerle ilgili şunları söyledi: “Şehrimize değer katacak her gelişmeyi takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Devlet Malzeme Ofisi'nin yapısı değişecek. Bugüne kadar esnafın ürettiği ürünler burada satılmıyordu! Ne oluyordu. Ya devlet kendisi üretiyordu. Ya da büyüklerden ihtiyaçlar temin ediliyordu. Kamu, DMO'dan harcamalarını alıyordu. Masa, sandalye gibi Şimdi Devlet Malzeme Ofisi e-ticarete geçti. Kastamonu'da bir kişi baston üretiyor, ya da beşik üretiyor, yada kaşık üretiyor yada yöresel her ne üretiyorsa bizim projemiz kapsamında Devlet Malzeme Ofisi'nin e kataloğuna bu ürünler konulacak ve buradan satışı sağlanacak. DMO ilimizle ilgili üretilen ürün için gelen talebi bize iletecek. Siparişin ücreti yatırılacak. Bizde hızla sipariş edilen ürünle ilgili esnafa bilgi vererek üretimini yaptırıp, gönderimini gerçekleştireceğiz. Burada önemli olan nitelikli ve kaliteli ürün üretmek” diye konuştu.

“Esnaflarımıza uzmanlar tarafından inovasyonla ilgili eğitim verilmesini sağlayacağız”

Esnaflara uzmanlar tarafından inovasyonla ilgili eğitim verilmesini sağlayacaklarını belirten Başkan Babaş, “Burada Üniversitemizle, ziraat odalarımızla, ülkemizdeki tekno parklarla yapacağımız çalışma doğrultusunda ilimizin yöresel ürünlerine ne gibi bir yenilik yaparak daha kıymetli hale dönüştürebilirizi bulacağız. Yine esnaflarımıza uzmanlar tarafından inovasyonla ilgili ciddi eğitimler verilmesini sağlayacağız. Danışmanlık işlerini verecek uzmanlar ile üreticilerimizi bir araya getireceğiz ve ortak akıldan elde edilecek sonucu tüm dünyaya sunacağız. Onu da E-Kastamonu Ticaret Portalı ile yapacağız” şeklinde konuştu.

“E-Kastamonu Ticaret Portalı Projesiyle pazar sorunu ortadan kalkacak”

E-Kastamonu Ticaret Portalı projesiyle esnafların pazar sorununun ortadan kaldırılacağını ifade eden Başkan Babaş, “Bir esnafımızın bir ticaret portalı oluşturması ve bunu hem ülke hem de dünya çapında bir noktaya taşımasının zor olduğunu biliyoruz. Birbirinden kıymetli yöresel ürünlerimizin de kıymetli olduğu bilincindeyiz. Bu oluşturacağımız portal ile ciddi bir pazara gireceğiz. Dünyanın en büyük pazarı olan internette varlığımızı göstereceğiz. Tüm ürünlerimizi bu portala yükleyerek buradan pazarlanması sağlanacağız. Belediye güvencesiyle ilimiz esnaf ve sanatkarları ulusal ve uluslararası ticaret yapacak. Kadınlar Kooperatifimiz de buradan çok ciddi bir fayda sağlayabileceğiz. Gerek DMO kanalıyla gerekse kuracağımız E-Kastamonu Ticaret Portalıyla mevcut pazarın dışına açılma imkanının tüm esnaflarımıza sunmuş olacağız. İşte biz önümüzdeki süreçte bu tür projelerle halkımızın huzuruna çıkacağız, gönüllere dokunmaya ilimizin tarihine dokunmaya, üretimine dokunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Esnaflarımız adına teşekkür ediyorum”

Gerçekleştirilen nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve KESOB Başkanı Dursun Ergin ise, uyumlu çalışma ve esnaflara sağlanan katkılardan ötürü Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Milletvekili Metin Çelik'e teşekkür etti. Ciddi bir finansman kaynağı sağlandığını ve bugün esnaflara uygun faizli krediler vermeye devam edildiğini ifade eden Ergin, “Esnafımız gerçekten ciddi şekilde destekleniyor. Biz bu kredileri veriyoruz. Ciddi bir başvuru var. Hızla başvuruları karşılamaya çalışıyoruz. Piyasaya göre çok uygun faizlerle bu krediler veriliyor. Tüm esnaflar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Süt Analiz Laboratuvarı kurulması için görüşmeler başladı

Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ziyaretinde Başkan Osman Şekeroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin taleplerini dinleyen Başkan Babaş, “Süt analiz laboratuvarı kurulmasına yönelik” talebi vakit kaybetmeden değerlendirdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile telefon görüşmesi yapan Başkan Babaş, Rektör Aydın'dan aldığı olumlu cevap ışığında konuşan Başkan Babaş, “Bizler bu projede gerekli maddi desteği elimizden geldiğince sağlayacağız. Üniversitemizde laboratuvarın kurulmasında projenin içerisinde olacak” dedi. Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Üniversitesi ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Süt Analiz Laboratuvarı kurulması için gerekli görüşmelere başladı. Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ziyaretinde Başkan Osman Şekeroğlu, “Süt verimi suni tohumlamada kullanılan boğanın üretici tarafından seçilmesinde ve veriminin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Tek başına ırk ıslahı yeterli değil. Mutlaka sütün de özellikleri bakımından değerlendirilmesi, analiz edilmesi gerekiyor. Belediyemiz ve Üniversitemizle yapılacak iş birliğiyle ihtiyacımız olan Süt Analiz Laboratuvarına kavuşacağımıza inanıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş'a ve konuya olumlu bakan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Seyit Aydın'a teşekkür ediyorum. Laboratuvar kurulduğunda yetiştiricilerimiz devlet tarafından hayvan başına 150 TL daha desteklenecek. Ayrıca bu çalışma Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından sürdürülen ıslah çalışmalarının ve kaliteli süte göre piyasanın oluşmasını sağlamak adına da önemli. İnşallah biran önce laboratuvarımızı kurarız” ifadelerini kullandı.