Başkan Babaş, “Herkes yapacağı işi konuşuyor”

Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi ve Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, görev süresi ve seçim süreci boyunca daima yapacağı işleri ve projeleri anlattığını vurguladı. “Herkes yapacağı işi konuşur” diyen Başkan Babaş, “Bizler proje ürettik. Kastamonu'muza değer katmak için projelerimizi anlatıyoruz. Kimseyle, dedikoduyla, boş lafla, kirli siyasetle bizim işimiz yok. Derdimiz Kastamonu'ya değer katmaktır. Bunun için boş laf değil proje üretiyor ve uyguluyoruz. Kastamonu'nun kazanması için dün olduğu gibi bugünde yarında elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kapalı Pazar yerleri projeleri, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi, yeni kavşak projelerinin de aralarında olduğu çalışmalar hakkında üzerinden sunumlar yapan Başkan Babaş, şunları söyledi: “Gerek yeni kavşaklarımız, gerek otopark projelerimiz, gerekse bisiklet yollarımızla trafikte ciddi bir rahatlama sağlayacağız. Şehir içerisindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, trafik akışını hızlandırarak vatandaşlarımızın konforlu bir yolculuk geçirmeleri, zaman ve yakıt kaybı yaşamamaları için projelerimizi hazırladık. Daday Kavşağı projemizle ciddi bir yoğunluğa sahip olan bölgede sinyalizasyon kalkacak. Yapılacak köprülü kavşaklar ile trafik hızlanacak. Ataçkent Önü Kavşak projemiz ve Ataçkent-Daday Kavşağı bağlantı yolu projemiz bizler için büyük önem arz etmekte. Bu projemiz ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinlerinin Devlet Hastanesi'ne ulaşımları kolaylaşacaktır. Yine ilimizin iki ana arteri olan doğu ve batı arterleri bu projeyle birbirine bağlanacaktır. Bu projeler ilimizin ihtiyacı olan projelerdir. Merkezi hükümet ile birlikte projelerimizi hızla tamamlayacağız."

"Bu projede yüzde yüz kredi desteğinden faydalanacağız. Projemizi çok yakından takip ediyoruz. 608 üyesi bulunan 546 bin metrekarelik alana kurulacak olan Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitemizin yapımı en kısa sürede başlayacaktır. İlimize kazandırılacak bu eserin güvencesi bizleriz, bizimde güvencemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kastamonu mitinginde Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitemizin yapılacağını müjdelemiştir. Programa alınan bir projemiz olup hızla tamamlanacaktır. Bu projeyle Kastamonu'nun bacasız sanayisinin dumanı tütmeye başlayacak. Bu proje sayesinde yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Tarihi Kastamonu'yu tamamen gün yüzüne çıkartacak ve dünya turizminin yüzde 60'ını kapsayan kültür turizminden daha büyük pay alacağız. Turizm alt yapısına ciddi katkı sağlayacak projemizle ilgili çalışmalar hızla sürmekte. Koruma alanında bulunan Hisarardı, İsfendiyar, Kırkçeşme, Atabeygazi, Akmescit, Honsalar, İsmailbey, Yavuz Selim, Hepkebirler, Cebrail ve Aktekke Mahallelerimizde yapacağımız çalışmalar ile Tarihimiz canlanacak, Kastamonu şahlanacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

"5 Mart itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Koordinasyonu dosyalarını teslim eden firmaların inceleme sürecinde sona gelindi. Burada teklifler tek tek kontrol ediliyor. Belediyemizden beş kişilik işinin ehli bir kadro orada bu çalışmaların yakinen takip ediyor. Tahmin ediyorum bu ay sonu Nisan başı itibariyle işi alacak firma açıklanacak. Mayıs ayı içerisinde ise Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacaktır. Bu projemizde 2019 yılı yatırım programına alınmıştır. Kuzeykent'te 240 dönüm alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi projemiz Kastamonu'ya büyük değer katacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından projemiz TOKİ'ye gönderilmiştir. Nisan ayı içerisinde Millet Bahçesi projemiz ihaleye çıkacaktır. Kastamonumuza, tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar yaptığımız projelerle Kastamonumuz kazandı. Yeni dönemde de yapacağımız projelerle yine Kastamonu kazanacaktır. Bizim tek bir derdimiz vardır mesleğimiz olan belediyeciliği en iyi şekilde yapmak ve sevdamız olan memleketimize en iyi hizmeti sunmaktır.”