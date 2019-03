Başkan Babaş: “Kimseye ‘sen şu partilisin' dediğim olmadı, herkesin işini gördük”

Kastamonu Belediye Başkan Tahsin Babaş, görev yaptığı sürede kimseye ‘sen şu partilisin' dediği olmadığını ve herkese eşit mesafede davrandığını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkan Tahsin Babaş, “Başkan İle Halkla Buluşmaları” toplantısına katıldı. Toplantıya katılan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Devlet Hastanesini yakın bir zamanda hizmet vermeye başladığını belirtti.

2014 yılından bu tarafa yaptıkları çalışmalarda Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bunlar Genel Merkezimiz tarafından elde edilen verilerdir. Kafamıza göre bunları söylemiyoruz. Türkiye'de en çok çalışan AK Parti Belediyelere arasında ilk sıradayız. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız, beni ilk sırada Kastamonu'dan AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı. Kim ne derse desin bizim göstergelerimizi çok iyi. Hizmette sınır tanımıyoruz. Yaptığımız sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'de birinci olmuşuz. Tarihi Kentler Birliğinden art arda birincilik ödülü aldık. Soruyorum siz, bunlar reel gösterge değil de nedir arkadaşlar. Şehrimizin her tarafı tertemiz. Bazı eksikliklerimiz var mıdır, muhakkak vardır, bunları da yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Son üç ayda 1 milyar liralık yatırımı şehrimize kazandırdık”

Genel hizmetlerle yerel hizmetler arasında iyi bir birlik oluşturduklarını söyleyen Başkan Babaş, “Baktığınızda her gün bir bakanımız, bakan yardımcımız, devletimizin yetkilileri Kastamonu'yu ziyaret ediyorlar. Bunlar şehrimizi ziyaret ederken de eli boş gelmiyorlar. Sadece şu üç aylık süreçte Kastamonu'ya 1 milyar liralık yatırım geldi. Bizlerde birliktelik kurarak bu hizmetlerin gelmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

“4 temel unsun üzerinde projelerimizi hazırladık”

Bundan sonra yapacağımız proje çalışmalarının altında artık 4 temel unsur bulunuyor. İlk herkesin bir işi olacak yani istihdam ön planda tutulacak. İkincisi herkesin bir evi olacak. Üçüncüsü Kastamonu, turizm kenti yolunda ilerken bununda altyapısının sağlanması gerekiyor. Dördüncüsü de şehir içi trafikte sorunsuz bir trafiğin oluşturulması gerekiyor yani sıfır trafik diyeceğiz. Bu 4 temel unsun üzerinde çalışmalar yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Biz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini yapmazsak, sanayi sitesini yapmazsak 5 bin kişi nereden iş bulacak. İlave Organize Sanayi Bölgesini yapmazsan 3 bin 500 kişi nereden iş bulacak. Bunun gibi istihdam odaklı bir sürü yatırımlarımız var. Eski Şerife Bacı Hastanesinin olduğu yere Kapalı Spor Salonu yapılacak, burada çalışmalar inşallah başlıyor. Yine Kuzeykent Mahallesinde bin 300 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu başlıyor. Kredi Yurtlar Kurumuna özellikle kadınlarımız girip çalışmak ister. Bizde bunların yolunu açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Belediyeyi eleştirirsin ama böyle de kara çalarak eleştiri olmaz”

30 yıldır Kastamonu Belediyesinde çalıştığını hatırlatan Başkan Babaş, “Bunun 5 yılını da belediye başkanı olarak görev yaptım. Ama sahaya çıktığınız zaman aslı astarı olmayan, tamamen yalan dolan, karalama iftiralar söyleniyor. Böyle bir şey olabilir mi ki Yahu deseniz ya şunu yapmadın, bunu yapmadın. Çık dışarıya buraya bu yoldan gidilmiyor de. Şuranın elektriği yok de, doğalgazı yok de ama hiç öyle bir şey yok. Tahsin Babaş'ın kaşı eğri, gözü eğri, şurası şöyle aynen böyle diyorlar. Belediyecilik böyle mi olur. Belediyeyi eleştirirsin ama böyle de kara çalarak eleştiri olmaz. Ben, Kastamonu'da herkese seviyorum. Çalışma hayatımda ben kimseyi ayırmadım. Ne MHP'lisini ayırdım, ne CHP'lisini ayırdım ne de İYİ Partilisini ayırdım. AK Partili kardeşlerimiz gibi herkesi kendime eşit tuttum. Bunu inkar edebilen varsa çıksın karşıma söylesin. Biri de çıkıp beni ayırdın diyebilsin” şeklinde konuştu.

“Kimseye ‘sen şu partilisin' dediğim olmadı, herkesin işini gördük”

“Kimseye ‘sen şu partilisin' dediğim olmadı, herkesin işini gördük” diyen Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Bizler, ülkücü kardeşlerimiz kadar milliyetçiyiz. Bizim en ufak bir şekilde kimseye zararımız olmadı. CHP'lisi de İYİ Partilisi de, MHP'lisi de iş bulma imkanı buldu. Onları da bizler koruduk. Kimseye ‘sen şu partilisin' dediğim olmadı. İşte belediyecilik budur, belediye başkanı olmakta bunu gerektirir. Kimseyi ayrıştırmayacaksın, ayrıştırma yapacak adamları da buralara seçmeyeceksiniz.”

“Konuşurken bizim zamanımızda diyorlar, sizin zamanınızda da ben vardım, siz hangi zamandan bahsediyorsunuz”

Konuşurken ‘bizim zamanımızda' diye söze başladıklarına dikkat çeken Başkan Babaş, “Bizim dediğin zamanda da ben varım. Değerli Başkanım Turhan Topçuoğlu ile abi kardeş gibi çalıştık. O zamanda da ben vardım. Bizim dediğin zaman ne zaman, onu anlamadım ben. Sen hangi zamandan bahsediyorsun, ben bir onu anlayabilsem. Evvel zamandan mı bahsediyorsun. Olay budur arkadaşlar. İnansa benden iyi belediyecilik yapacağına, ona da kanaat getiremiyor. Ona bile inanmamışsın, nasıl olacak peki bu iş. Biz, söylenecek zaman konuşuruz ama kimse gibi kara siyaset yapmayız. Doğru ne ise onu söyleriz. Ben, düşmanıma daha kötü bir laf söylemedim, söylettirmedim de. Bu yüzden bu belediyecilik ciddiyet ister, bu belediyecilik düzgünlük ve dürüstlük ister. Bu belediyecilik insanları sevmeyi ister. O nedenle bizler, alnımızın akıyla başımız dik 32 yıldır belediyede çalışıyoruz. Bu yüzden bu iftiralar, bu çamurlar karşısında bu topraklarda tırnağı ile buralara gelen bu kardeşinizi koruyun. Buna izin vermeyin. Bunları aynı şekilde diğer siyasi partili kardeşlerimize de söylüyorum. Birlikte el ele verip, çalışalım, bu güzelim Kastamonu'da belediye başkanlığını layık olduğu kişiye verelim” dedi.

“Sosyal Projelerde çığır açtık”

Kastamonu Belediyesi olarak sosyal projelere de imzalar attıklarını vurgulayan Başkan Babaş, “Belediye bünyesinde kurduğumuz Sosyal Yardımlaşma Marketimizden 250 ihtiyaç sahibi ailemiz faydalanıyor. Gıda'dan giyime kadar her türlü ihtiyaçlarını bu marketten karşılayabiliyorlar. Hatta ve hatta çocuğunun bisikletine kadar bu marketten sağlayabiliyor. Bu hizmetten ötürü de belediyemizden bir kuruş para çıkmıyor. Hayırseverlerimiz vakfa yardım ediyor, bizlerde bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Evde Yaşlı Bakım Hizmeti sunduklarını söyleyen Başkan Babaş, “İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızın evlerine giderek her türlü hizmeti veriyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını görüyoruz. Vücut temizliğinden ev temizliğine kadar, yemeğine kadar hatta ve hatta kuaförlük hizmetleri dahil her türlü hizmeti yaşlılarımıza veriyoruz. Sobasını kuruyoruz, evi temizliyoruz, sağlık hizmetini veriyoruz. Gerektiğinde alıp hastaneye götürüyoruz, gerektiğinde üniversite hastanelerine kadar götürüyoruz. Bizler, gerçek manada belediyecilik hizmetlerini başlattık. Bunları daha da geliştirmek için azmimiz var. Bilgimiz var, kudretimiz var, gücümüz var, onları gelin birlikte değerlendirelim” dedi.

Kuzeykent Mahallesinde yine bir Kültür Merkezi projelerinin olduğunu belirten Başkan Babaş, “Bu proje programa girmek üzere, yerini belediye olarak bizler tahsis ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız projeyi Cumhurbaşkanlığına sundu. Tahmin ediyorum yakın zamanda da bu proje yatırım programına alınacaktır. Kültür Merkezi, Kuzeykent Mahallesinin hemen girişinde hem üniversitemize hem de bu bölgeye çok büyük hizmetleri olacaktır. Burada tiyatro salonları olacak, müzik salonları olacak, atölyeleri olacak, her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetleri yeri haline gelecek” ifadelerini

Spor Lisesi için 10 bin metrekarelik bir alan ayırdıklarını ifade eden Başkan Babaş, “Kuzeykent Huzur Kentinin alt tarafında 400 dönüm arazi üzerine yeni bir planlama yapıyoruz. Planlamada da TOKİ tarafından konut yapılması öngörülüyor. Özellikle dar gelirlilerimize, askeri ücretle çalışanlarımıza, 4 bin liraya kadar maaşı olanlara, emeklilerimiz olmak üzere hatta ve hatta bunun içerisine engelli bireylerimize de katmak üzere TOKİ evlerinin yapılmasını sağlayacağız. Birde bunun için söz verdiğimiz basın mensubu arkadaşlarımız var. Onlarında belli bir miktar alması için buradan ciddi manada gayret göstereceğim. Bu guruplar çok önemli arkadaşlar, bunların yapılmasını da hızla sağlayacağım. Belli bir bölümünde de yıllarca beraber çalıştığımız belediye personelimiz var. Belediye personelimizin de bu toplu konuttan yararlanmasını illa ki sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

Babaş, Avrupa Birliğinden 100 milyon liralık bir hibe desteğiyle Atıksu Arıtma Tesisini Kastamonu'ya kazandıracaklarını ve bu çalışmalarında yakın zamanda başlayacağını kaydetti.