Başkan Babaş, kurum ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Babaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Merkez 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'yle Tarım ve Orman İl Müdürü'nü ziyaret etti.

“Bilim Merkezi için ciddi bir yol kat ettik”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde Bilim Merkezi çalışmalarında ciddi bir yol kat ettiklerini söyleyen Başkan Babaş, “Kastamonu Belediyesi olarak teknolojiye ve bilme çok önem veriyoruz. Robotik Kodlama atölyelerimizde bugün yazılım ve yapay zeka ile ilgili önemli eğitimler veriyoruz. Şehrimizin Bilim Merkezi kurmak adına da çalışmalarımızda ciddi bir yol kat ettik. İnşallah önümüzde dönemde konuyla ilgili müjdeler vereceğiz” dedi.

“Kırık Barajı ülke ekonomisine 70 milyon katkı sağlayacak”

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman ve Gıda Kontrol Laboratvarı çalışanlarını da ziyaret eden Başkan Babaş, şehrin içme suyuyla birlikte zirai arazi sulamasında da hayati bir önem taşıyan Kırık Barajı'yla ilgili konuştu.

92 bin dekar zirai arazinin Kırık Barajı'yla birlikte suyla buluşacağını ifade eden Başkan Babaş, “Barajımızın yapımı tüm hızıyla devam etmektedir. Şehrimize yılda yaklaşık 14 milyon metreküp içme suyu temin edecek olan Barajımız ile birlikte yeni arıtma tesisimiz ve ishale hatlarımızı da tamamlayacağız. Barajımız tamamlandığında ilimize memba kalitesinde su vermiş olacağız. 92 bin dekar ziraiyi suyla buluşturacak olan Barajımız ülke ekonomisine yılda 70 Milyon TL'lik bir katkıda sağlamış olacak” diye konuştu.

“Tarımsal İnovasyon için de kolları sıvadık”

Esnaflara İnovasyon Merkezi ve Eğitimi projesini açıklayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tarımsal alanda da inovasyon çalışmaları yapılacağını katdetti, Başkan Babaş, “Projelerin birbiriyle entegre edilerek her üründe pazar sıkıntısını ortadan kaldırmak ve ürünlerin katma değerlerinin yükseltmek mümkün. Biz bunu iyi biliyoruz. Bilimsel araştırmalarını yaptık. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'yle ilimizle ilgili detaylı bir görüşme yapma fırsatımız oldu. Yaptığımız görüşmede Sayın Bakanımıza yerel ürünlerimizin bizler için önemini anlattık. Sağ olsun kendisi yerel tarımsal projelerin desteklenmesi için ilk etapta yaklaşık 5 Milyon TL'lik bir kaynak sözü verdi. Çiftçimiz, yerel ürünlerimiz bu sayede desteklenecek ve desteklenmeye devam edecek. İlimizdeki her konuyu yakinen takip ediyoruz. Kendir'in şehrimiz için ne denli önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel müjdeler vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Sıfır Atık Projesi ülkemiz için önemli”

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi'nin önemine değinen Başkan Babaş, iki yıl üst üste Türkiye birincisi olan Kastamonu'muzda önemli çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Sözde değil özde çevreci belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Babaş, Kastamonu'yu Temizliyoruz projesiyle 2018 yılında Ormanları yaklaşık 60 ton çöpten arındırdıklarını da iletti. Başkan Babaş, şunları söyledi, “2014-2018 yılları arasında uyguladığımız projeler kağıt-karton, 2477 ton plastik, 74 ton metal, 2,8 ton cam atığı topladık. Toplanan atıklar sayesinde 179 bin 537 ağacın kesilmesi önlenmiş, 130 milyon 956 bin 400 metreküp sera gazı salınımı azaltılmış, 25 bin 346 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 280 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır. Biz Ormanın Başkentiyiz. Bunun farkındayız. İlimizin yüzde 67'si ormanlarla kaplı. Bu doğrultuda Orman Köylümüzle ilgili çalışmaları da yakından takip ediyor, yereldeki talepleri bakanlıklarımıza iletiyoruz. Ormanı'nın başkenti olan ilimizdeki Ahşap ustalığının gelişmesi adına ciddi adımlar attık atmaya devam edeceğiz. Ahşap Fuarımızı her geçen yıl daha iyi yapıyoruz. Burada hedefimiz Ahşap oymacılık sanatımızı dünyaya duyurarak en büyük marka olmak. Sen Üret Pazarın Devlet Olsun projemiz ve E-Kastamonu Ticaret Portalı projemiz ahşap zanaatkarı için çok önemli bir fırsat olacak. Oluşturacağımız Pazar ile Kastamonu Ahşabı'nı dünya tanıyacak. Tabi ki mobilya fabrikası sayımızı arttırmak adına da girişimlerimiz var. İstihdama direkt katkı sağlayacak her konuyla ilgili yakından ilgileniyoruz. Bu hususta da güzel haberler vereceğimizi düşünüyorum.”